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Ghislaine Kerry Tchoupou Kuete, étudiante au baccalauréat en études des Environnements urbains à l’Université de l’Ontario français (UOF) a remporté le Prix du public lors de la finale nationale du concours d’éloquence Délie ta langue, tenue le 30 mars à Montréal.

Sa présence scénique affirmée combinée à un texte remarquable autour de l’expression idiomatique « Courir après le vent » relevant les enjeux de la transition écologique, invitant à se libérer de la surconsommation et à renouer avec des valeurs plus humaines ont su gagner les votes des spectateurs votant dans la salle et en ligne.

« Je suis très heureuse d’avoir remporté le prix du public, car j’avais le désir ardent de sensibiliser. Je sais donc que ma mission a été accomplie : j’ai réussi à toucher la conscience du public. Ce prix va bien au-delà de tous les critères », déclare l’étudiante.

Ce prix vient souligner la qualité de son parcours, amorcé lors de la finale interne de l’UOF, où elle s’était déjà démarquée en recevant le premier prix et le prix du public. L’UOF tient à féliciter chaleureusement Ghislaine pour cette performance inspirante qui reflète son engagement et son talent, mais également le dynamisme de la relève francophone.

Sur cette photo, de gauche à droite, on retrouve Soukaina Boutiyeb, directrice générale de l’Alliance des femmes de la francophonie canadienne et membre du jury, Kerry Tchoupou Kuete, lauréate du prix du public à la finale nationale du concours Délie ta langue, Marie-Élaine Bourgeois, coordinatrice du centre de la réussite étudiante et organisatrice principale du concours Délie Ta Langue de l’UOF, Diandra Tchoupou Tsayem, sœur de Kerry et conseillère junior aux services du bureau du registraire de l’UOF, et la professeure de l’UOF, Linda Cardinal.

Source et photo : UOF