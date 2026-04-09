[adrotate banner=" "

La SÉO, par le biais de son programme CarriElles, réunit des femmes engagées, des professionnelles et des acteurs clés de la communauté autour de l’intégration professionnelle et du développement de réseaux solides. Elle offre un cadre d’échanges et de rencontres qui aident à l’autonomisation et la réussite professionnelle des participantes.

Chrismène Dorme – IJL – Le Métropolitain

La Société économique de l’Ontario (SÉO) vient d’organiser à Oshawa une soirée qui a fait forte impression. Entre échanges enrichissants et rencontres inattendues, ce moment de partage a montré toute l’importance du réseautage dans le parcours professionnel des femmes tout en découvrant de nouvelles opportunités.

Cette activité a été rendue possible grâce à la collaboration du Conseil des organismes francophones de la région de Durham (COFRD) et du Centre d’emploi francophone de Durham, géré par le COFRD. Ensemble, ces organismes offrent un soutien concret aux francophones de la région, notamment dans les domaines de l’emploi et de la formation. Chandler Delouif, conseiller au Centre d’emploi, explique : « Pour nous, c’était l’occasion de présenter des femmes en recherche d’emploi localement à travers CarriElles. »

Le programme CarriElles propose, en effet, de nombreuses opportunités aux femmes, et combine offres d’emploi ciblées et occasions de réseautage enrichissantes. Pour les participantes, souvent de nouvelles arrivantes au Canada, les défis sont nombreux. « Il faut s’habituer à de nouveaux codes tels que la langue, la culture et même le réseautage », souligne M. Delouif.

« Nous préparons des formations et faisons de notre mieux pour les accompagner. Cependant, avec CarriElles, nous disposons de moyens et d’options supplémentaires », précise-t-il. Parmi ces initiatives, le projet Santé s’adresse aux femmes francophones et bilingues formées à l’étranger dans ce domaine, et les accompagne vers une intégration réussie sur le marché du travail canadien.

La rencontre a été largement saluée par les participantes qui sont reparties avec de précieux conseils pour orienter leur carrière. « L’objectif principal était de réseauter, de se connaître et de découvrir où se diriger. Le plus important, c’est la suite, pour trouver un emploi », précise Chandler Delouif. Ces échanges ont favorisé la création de liens durables et la présentation de ressources disponibles pour soutenir l’emploi et le développement professionnel.

Le projet CarriElles prévoit un accompagnement pendant un an, avec une étape intensive de trois mois au démarrage. Cette organisation assure un suivi personnalisé, et offre ainsi à chaque candidate la possibilité de maximiser ses compétences et de réussir son intégration professionnelle.

Pour les organisateurs, il s’agit de bien plus qu’une simple soirée réseautage : c’est une démarche d’autonomisation pour les femmes qui favorise leur épanouissement et leur réussite dans un environnement parfois complexe.

En conclusion, la soirée CarriElles a montré que le réseautage, le partage d’expériences et l’accompagnement ciblé peuvent transformer les trajectoires professionnelles des femmes francophones et bilingues. Grâce à des partenariats solides et à une programmation conçue pour répondre aux besoins particuliers des participantes, la SÉO et ses partenaires ouvrent la voie à une intégration professionnelle réussie à Oshawa et dans la région de Durham.

-30-

Photo : Dans une atmosphère d’écoute, les femmes racontent leurs parcours et leurs expériences. (Crédit : SÉO)