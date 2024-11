Richard Caumartin

Une activité des plus amusantes s’est déroulée le jeudi 21 novembre au campus torontois du Collège Boréal alors que son président Daniel Giroux était de passage pour une compétition à l’interne au profit de la Fondation Boréal.

En effet, moyennant un don, les étudiants et les membres du personnel pouvaient jouer des matchs de soccer de la FIFA sur PS5 (électronique) contre Daniel Giroux. Cette activité faisait partie de la campagne de financement de la Fondation du Collège Boréal (Fondation Boréal) dans le cadre de laquelle chaque don aidera l’organisme à maintenir un haut niveau d’excellence dans tous ses programmes destinés à la clientèle étudiante et de lui offrir des programmes d’études qui répondent aux besoins de la collectivité.

« Tout en ayant du plaisir avec les étudiants, nous faisons notre part pour la Fondation Boréal. Les fonds recueillis contribueront, entre autres, à offrir des bourses d’admission et à aider des étudiants ayant des défis financiers au cours de leur programme d’études chez nous », explique le directeur du campus, Gilles Marchildon.

Il s’agissait d’une des trois activités organisées à Toronto pour amasser, jusqu’à présent, 1256 $ pour la Fondation. « Les gagnants des prix parmi ceux qui ont joué une partie de soccer électronique contre notre président sont Riad Rerhrhaye (haut-parleur résistant à l’eau) et Tidiane Coulibaly (sac-cadeau Boréal). Merci à tous les participants et à notre président », ajoute M. Marchildon.

Les deux autres initiatives sont venues de la pâtisserie française Nord-Lyon de Toronto et son propriétaire Richard Cici, qui a donné une centaine de croissants au chocolat au Collège pour la vente sur le campus, et Sévrine Sedjibo Lehi, étudiante entrepreneure et fondatrice du service de traiteur Zouzouwowo, qui a offert 100 sandwichs pour la bonne cause.

En plus de la remise de bourses, l’argent amassé par la Fondation Boréal permettra, entre autres, de promouvoir l’accès des étudiants au Collège Boréal, de les aider à persévérer, d’attirer et de retenir les étudiants internationaux et ceux qui excellent dans les sports et dans les équipes sportives. Bref, tout le monde chez Boréal met la main à la pâte pour faire de la campagne annuelle un franc succès.

Photo (Collège Boréal) : Les participants aux matchs de soccer de la FIFA sur PS5 ont recueils des fonds pour la fondation.