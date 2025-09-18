Richard Caumartin

Les membres et dirigeants d’Oasis Centre des femmes se sont donné rendez-vous en ligne le 11 septembre pour la 30e assemblée générale annuelle (AGA) de l’organisme. Il s’agissait d’une dernière occasion pour la directrice générale Dada Gasirabo de présenter son rapport annuel, elle qui prend sa retraite après 15 années de service pour les femmes de Toronto.

La présidente d’Oasis, Axelle Cazalets, a d’entrée de jeu souligné le chemin parcouru par l’organisme depuis sa fondation. « Cette année, notre thème « 30 ans plus tard, un impact confirmé, des réalisations incontournables » nous invite à mesurer le chemin parcouru depuis 1995. Ce chemin est jalonné de luttes, d’innovations et surtout de victoires, grandes et petites, qui ont transformé la vie de milliers de femmes francophones en Ontario et au-delà. En 30 ans, nous avons bâti un espace sécuritaire, solidaire et féministe, toujours à l’écoute des besoins émergents : de la violence conjugale à la cyberviolence, de la précarité économique à l’exclusion sociale. Nous avons offert des services essentiels, mais aussi une voix collective forte qui refuse le silence et qui agit pour un changement durable », déclare Mme Cazalets.

Elle a indiqué que l’année 2024-2025 a été marquée par « la continuité et l’innovation », notamment avec le recrutement d’une nouvelle directrice générale (Inès Benzaghou) pour la stabilité et la croissance de l’organisme.

Parmi les bons coups, il y a eu le renforcement de partenariats et la mise en place de nouvelles collaborations qui ont permis l’obtention de deux subventions pour le programme Investir dans l’avenir des femmes (IAF), qui vise à soutenir la préparation à l’emploi et l’autonomisation des femmes francophones de la région de Peel, et un projet de recherche-action sur l’engagement des hommes dans la lutte et dans le cadre du plan national d’action sur la violence basée sur le genre.

La présidente a ensuite donné la parole à Dada Gasirabo qui, avec beaucoup d’émotion, a résumé les activités de la dernière année financière. « L’année 2024-2025 a été une année inoubliable et marquante à plusieurs égards, tout autant pour moi personnellement que pour l’organisme. En célébrant les 30 années d’Oasis, nous avons pu apprécier, reconnaître et réaliser à quel point l’apport collectif de tous a été la force motrice ayant propulsé, élevé et affirmé Oasis comme une actrice incontournable dans la vie de milliers de femmes francophones des communautés de Toronto et Peel », dit-elle dans son rapport.

Elle a noté que les 12 derniers mois ont été marqués par l’accroissement de la confiance des bailleurs de fonds avec l’octroi des deux nouveaux financements pour répondre aux enjeux « émergeants des femmes avec, par et pour elles-mêmes ».

Elle a conclu avec un message de reconnaissance et d’espoir pour l’avenir. « Les liens de sororité et de solidarité tissés, le courage et la détermination de toutes celles œuvrant dans ce domaine avec lesquelles j’ai fait ce chemin, auront fait de moi la femme privilégiée et reconnaissante que je suis. J’en sors plus ragaillardie que jamais pour continuer la lutte dans différents contextes, horizons et niveaux. Je conclurai en lançant à toute personne alliée et affiliée à Oasis un appel de toujours garder à cœur qu’Oasis est en soi cette femme au sein de laquelle chacune de nous peut voir son reflet. Oasis est aussi un baobab géant et nous en sommes des graines. Comme le décrit bien l’Ubuntu : « Je suis parce que vous êtes, et c’est grâce à la conjugaison de toutes nos forces que cette femme reste intègre, indivisible et unique. Longue vie à Oasis! »

Avec des recettes beaucoup plus élevées en 2024-2025, Oasis a connu une excellente année à tous les points de vue, desservant 909 appels de crise, donnant de l’appui individuel à 488 clientes et proposant 31 ateliers à près de 600 participantes. De plus, avec le volet économique des programmes Élan et Tremplin, les employées de l’organisme ont soutenu 64 femmes, 35 entrepreneures, et présenté 29 ateliers dont une foire d’emploi pour 318 participantes.

Le comité de recrutement a présenté les nouveaux membres du conseil d’administration, choix entériné par l’assemblée. Il s’agit de Axelle Cazalets (présidente), Éléonore Donati (secrétaire), Gloria Hill (trésorière), et les administratrices Anaïs Folletet, Estelle Losa, Noémie Adélaïde et Angela Ogang. Inès Benzaghou a clôturé la rencontre en remerciant les membres et Dada Gasirabo, à qui elle succède, pour tout le travail accompli.

Photo (captures d’écran) : Dada Gasirabo