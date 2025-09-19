Le Métropolitain

Le prochain rendez-vous du Club canadien de Toronto (CCT) intéressera les férus d’art et la valorisation des artistes francophones de la région. En effet, le 26 septembre, l’organisme donne rendez-vous à ses membres et au public au Musée des beaux-arts de l’Ontario (AGO) à 17 h 30 pour explorer le rôle de l’art dans la construction de notre identité, la célébration de la diversité culturelle et l’affirmation de la place de la francophonie dans les milieux culturels torontois.

Ce n’est pas un hasard que cette activité soit proposée le lendemain du Jour des Franco-Ontariens et du 50e anniversaire du drapeau vert et blanc, le CCT voulant mettre sa contribution à la promotion de la francophonie en s’associant à l’AGO et permettre aux participants d’échanger et d’être inspirés par les magnifiques espaces du site. Une expérience unique qui allie art, dialogue et réseautage.

Au programme : une discussion passionnante pour faire dialoguer artistes et institutions sur l’art comme expression vivante de la francophonie contemporaine, suivie d’une visite guidée des œuvres de l’AGO. Trois expertes ont été invités à participer à cette rencontre, soit Carolina Reis (artiste visuelle francophone et directrice générale du LABO), Jessica Bright (directrice des expositions, collections et de la conservation à l’AGO), et Lise Beaudry (artiste photographe). Un cocktail de réseautage complétera la soirée. Pour plus de renseignements, clubcanadien.ca.

ACFO-Toronto

Le 25 septembre à 11 h, les membres de l’ACFO-Toronto, de nombreux élèves des écoles francophones de la Ville reine et invités se réuniront à la place Nathan Phillips (hôtel de ville de Toronto) pour célébrer la fierté et la vitalité de la francophonie lors du traditionnel lever du drapeau franco-ontarien. Cette année marque également le 50e anniversaire du drapeau franco-ontarien alors les organisateurs s’attendent à une foule plus importante que d’habitude.

Et pour souligner cette année marquante pour la francophonie ontarienne, l’ACFO-Toronto organise une conférence à la Rotonde de Metro Hall, dès 17 h 30, dont le thème est « Les services et droits des francophones à Toronto : hier, aujourd’hui et demain ». Une rencontre intéressante avec des panélistes connus de la communauté, dont Gilles Marchildon et Dada Gasirabo, qui partageront leurs réflexions sur l’avenir de la communauté francophone. Les places sont limitées alors vous pouvez réserver en cliquant sur le lien Eventbrite qui se trouve sur le site Facebook de l’organisme.

Photo (Crédit : Le Métropolitain) : L’ACFO-Toronto attend de nombreux élèves francophones pour le lever du drapeau franco-ontarien à la place Nathan Phillips.