Les membres du centre culturel et communautaire Le Cercle de l’amitié se sont réunis de façon hybride le jeudi 21 septembre pour la 50e assemblée générale annuelle de l’organisme dans ses locaux à Mississauga. La rencontre était présidée par Yves Lévesque.

Le président du Cercle de l’amitié, Rajiv Bissessur, a joint l’assemblée en ligne puisqu’il était à l’extérieur de la province. « L’année 2022-2023 a été source de soulagement pour nos membres et notre personnel avec un retour graduel à la normale et la reprise, au début de 2023, de nos activités en présentiel. Notre conseil d’administration était fier et heureux de retrouver ses membres après quelques années de restrictions sanitaires », explique M. Bissessur dans son rapport qui a été lu par la vice-présidente, Linda Cooke-Weaver.

Une année fortement occupée avec la reconstruction de la garderie Carrefour des Jeunes qui devient la deuxième garderie de la Région de Peel à accueillir des poupons, après Le Flambeau. Puis, il y a eu les festivités du 50e anniversaire de fondation du Centre avec plusieurs événements culturels qui ont débuté en février dernier et qui s’étaleront jusqu’à la fin de 2023 avec la tenue, le 14 octobre, du Bal d’or, le banquet du cinquantenaire au cours duquel des témoignages vidéo de l’historique du Cercle de l’amitié seront présentés et le conseil d’administration rendra hommage à ses étoiles et partenaires, suivi d’un spectacle de la chanteuse acadienne Édith Butler.

« Lorraine Gandolfo, une des anciennes présidentes du Cercle de l’amitié et membre depuis plus de 40 ans, a gracieusement accepté d’assumer la présidence d’honneur de ces festivités et nous la remercions chaleureusement pour sa générosité », ajoute le président.

Parmi les points saillants, il y a eu les levers du drapeau franco-ontarien à Brampton et Mississauga le 25 septembre 2022 ainsi que les célébrations virtuelles de Noël pour les enfants et les adultes en novembre et décembre.

En février, les festivités du 50e anniversaire ont été lancées dans le cadre du carnaval Joie de vivre et, pour l’occasion, la communauté francophone de la région était présente ainsi que Natalia Kusendova-Bashta, adjointe parlementaire à la ministre des Affaires francophones, Graham McGregor, député provincial de Brampton-Nord, et Rechie Valdez, députée fédérale de Mississauga-Streetsville.

En mars, Lauraine Côté a été reçue chevalière de l’Ordre de la Pléiade à Queen’s Park par la lieutenante-gouverneure Elizabeth Dowdeswell. Tout un honneur pour la directrice générale. Puis en avril, le Cercle a proposé un premier festival des arts et cultures francophones à Notre Place au cours duquel les francophones de diverses origines ont exprimé leurs talents. Plus récemment, l’organisme a invité gratuitement les aînés à une excursion dans le Niagara.

À la suite des présentations des rapports financiers et d’activités, la période des élections terminait le programme de la soirée et a permis de pourvoir les postes disponibles. Le nouveau conseil d’administration est composé de Rajiv Bissessur (président), Jean-Jacques Naigum (vice-président), Richard Caumartin (secrétaire), Linda Cooke-Weaver (trésorière) ainsi que les administrateurs Marie Cassandre Philippe, Attal Kervansing, Shelly Howe, Roxane Cauz et Andrew Ip.

Photo : La directrice générale Lauraine Côté présente les états financiers du Cercle de l’amitié.