C’est dans une ambiance franco-ontarienne que s’est déroulée la deuxième édition de l’AFRY en fête à la ferme Willowgrove, à Stouffville, le dimanche 22 septembre et à laquelle plus de 250 personnes ont participé.

Dès leur arrivée, les visiteurs savaient qu’ils étaient au bon endroit à la vue du drapeau franco-ontarien à l’entrée de la ferme Willowgrove, un autre symbole vert et blanc les attendait ensuite au stationnement, suivi d’un troisième à l’accueil et quelques autres sur la place centrale devant le pavillon principal.

À quelques jours de la grande fête des Franco-Ontariens, le 25 septembre, l’équipe de l’Association des francophones de la région de York (AFRY) avait choisi d’entamer l’après-midi festif par quelques discours, le lever du drapeau vert et blanc et la chanson Mon beau drapeau interprétée par la chorale de l’école Sainte-Marguerite-Bourgeoys à Markham.

Le président de l’organisme, Rémi Nolet, en a d’abord profité pour remercier tous ceux qui avaient accepté l’invitation de l’AFRY afin de profiter de cette dernière journée d’été pour célébrer la fierté d’être francophone. « C’est important de célébrer notre fierté », insiste-t-il.

À son tour, la députée provinciale de Thornhill Gila Martow a remercié l’AFRY pour cette fête et a rappelé les plus récents accomplissements du gouvernement progressiste-conservateur face à la communauté francophone, notamment le protocole d’entente lié à la mise sur pied de l’Université de l’Ontario français (UOF). Ensuite, au nom du maire de Vaughan, Daniel Niesing a transmis le message de Maurizio Bevilacqua dans lequel il soulignait son appui à la communauté francophone.

Pour sa part, la directrice générale de l’AFRY, Nadia Martins, a lu un message du président de l’AFO, Carol Jolin, axé sur l’entente de financement de l’UOF entre les gouvernements fédéral et provincial. « Un moment historique, selon M. Jolin. Dans deux ans notre drapeau flottera sur l’UOF. »

Après les discours et le lever du drapeau, les participants ont été invités à aller se servir au buffet et à bien profiter de toutes les activités spécialement conçues pour eux : repas communautaire et épluchette de blé d’Inde, cueillette de pommes, glissade d’eau, promenade en tracteur, sculpture de ballons avec M. Clown, bingo, etc.

Le premier rassemblement communautaire de l’AFRY en ce début d’année scolaire s’est déroulé dans une ambiance conviviale et s’est terminé en beauté. Félicitations à l’équipe de l’AFRY qui a de nouveau contribué à promouvoir la fierté franco-ontarienne chez les petits et les grands présents ce jour-là.

Prochain rendez-vous : le 15 novembre à l’occasion de la soirée de reconnaissance des bénévoles qui aura lieu au 13256 Leslie à Richmond Hill et qui aura pour thème « Bal masqué ».

PHOTO: Certains ont choisi de pique-niquer sous les arbres.