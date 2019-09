La garderie Le Petit Chaperon Rouge a pour mission de créer un environnement sécuritaire où l’enfant peut se développer et enrichir ses connaissances dans un milieu francophone où il fait bon vivre. Depuis 40 ans déjà, l’apprentissage du français comme langue maternelle ou comme langue seconde se fait de façon continue à travers les activités quotidiennes du programme de l’organisme.

Le 21 septembre dernier, les dirigeants et employés pouvaient crier haut et fort « mission accomplie » durant les festivités du 40e anniversaire de l’organisme présentées derrière l’école Georges-Étienne-Cartier, site de la toute première garderie ouverte depuis septembre 1979. Pour l’occasion, la nouvelle directrice générale, Nadia Daoust avait décidé que cette journée en serait une de détente et de plaisirs autant pour les enfants, leurs parents et tous les employés du Petit Chaperon Rouge.

« Pour se faire, j’ai embauché plusieurs compagnies d’animation afin de coordonner l’événement et assurer un continuum d’activités tout au long de la journée, explique Mme Daoust. Nous utilisons également cette opportunité pour amasser des fonds grâce à la vente de produits avec notre image de marque au profit de La Maison d’hébergement pour femmes francophones de Toronto. »

Le Petit Chaperon Rouge compte aujourd’hui six garderies réparties à Toronto et Étobicoke. Elles offrent des services de garde pour les enfants âgés de 3 mois à l’âge scolaire, dépendamment des sites. Il y a eu beaucoup de changements au cours de la dernière année. En plus d’une nouvelle direction générale, les bureaux administratifs ont récemment déménagé au 276, avenue Carlaw à Toronto.

Delphine Rule est la vice-présidente de l’organisme et deux de ses trois enfants fréquentent la garderie. « Cela fait au moins six ans que j’offre de mon temps pour aider au développement des programmes et activités ici, explique Mme Rule. Les préparatifs pour ce 40e anniversaire ont débuté il y a plus d’un an. Nous voulions célébrer la francophonie et le fait que Le Petit Chaperon Rouge offre aux jeunes familles de la région un milieu santé pour le mieux-être des enfants. Nous mettons l’emphase sur le soutien des enfants dans un environnement rempli d’amour, de sécurité, en offrant des programmes uniques en français avec lesquels les jeunes apprennent dans la joie et le bien-être. »

Et que souhaiter à la garderie pour l’avenir ? « Que l’on continue à célébrer et prendre soin des enfants, tout en agrandissant notre champ d’action en faisant la promotion de la langue française à Toronto. Il y a beaucoup de francophones dans la Ville Reine que nous ne connaissons même pas, alors il faut continuer à les recruter et grandir notre offre de services primordial pour nos enfants et la culture francophone », conclut-elle.

Durant l’après-midi destinée à laisser les visiteurs s’amuser à l’extérieur, il y avait plusieurs jeux gonflables pour les petits. Blanche Neige déguisait les plus jeunes pour la fête et pour prendre une photo d’eux avec son miroir magique. Puis plusieurs super-héros dont Spiderman, le Capitaine América et le Capitaine Jack Sparrow, personnage rendu célèbre par l’acteur Johnny Depp dans le film Pirates des Caraïbes, ont amusé et émerveillé les petits. Bref, pas de longs discours en cette journée de célébrations, que du bonheur pour souligner un moment important du développement de la garderie Le Petit Chaperon Rouge.