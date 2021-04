L’Assemblée des communautés francophones de l’Ontario – Durham-Peterborough (ACFO-DP) vient de lancer une nouvelle initiative intergénérationnelle qui vise à atténuer la solitude des jeunes Franco-Ontariens et celle des aînés.

Grâce à une subvention du Fonds d’action culturelle communautaire (FACC) de Patrimoine canadien, l’ACFO-DP a développé un programme intergénérationnel qui permettra aux deux solitudes de se réconcilier.

« Les aînés et les adolescents sont particulièrement touchés par la pandémie. Depuis la résurgence des cas de COVID-19, les spécialistes s’entendent pour dire que la santé mentale de ces deux groupes est la plus à risque. Pourquoi? Parce que les jeunes et les aînés se définissent par l’entremise d’amis et par le biais des contacts sociaux.

C’est pour cela que l’ACFO-DP est fière d’avoir le soutien de Patrimoine canadien pour développer un programme qui va, sans aucun doute, briser les deux solitudes », indique le président de l’organisme, Achille Fossi.

L’organisme croit que cette nouvelle initiative dans les communautés francophones et francophiles de Durham et de Peterborough aura des retombées positives.

« Le titre du projet est Quand les aînés et les jeunes se racontent!, des séries de webinaires entre les jeunes des deux conseils scolaires francophones et le Durham District School Board, mentionne Azza Youssef, coordinatrice des programmes à l’ACFO-DP.

« Trois thèmes ont été choisis pour ce faire, soit la poésie créative pour agrémenter notre vie en pleine pandémie, aimer et se développer (pourquoi, comment et avec qui) et notre histoire commune : une rencontre intergénérationnelle. »

Mme Youssef a entrepris ce projet avec la collaboration de la Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario (FARFO) pour offrir ces webinaires en ligne par le biais du site Internet de la FARFO et une classe de chacune des écoles de la région des trois conseils scolaires.

« Pour les unir, nous utilisons un lien électronique pour se retrouver tous sur le même webinaire avec les plateformes Teams, Zoom et Google, ajoute la coordinatrice. Dans nos webinaires, nous retrouvons une dizaine d’aînés de diverses régions avec les aînés de la FARFO et ceux du centre communautaire L’Amicale de la région de Durham qui partagent leurs expériences dépendamment du thème choisi.

« Nous travaillons beaucoup sur la qualité des webinaires pour que le contenu soit riche et intéressant pour tout le monde. Par exemple, dans celui intitulé « notre histoire commune », il y a un échange entre les jeunes et les aînés sur leurs propres vécus.

« Le but ultime du projet du FACC est de développer la vitalité de notre communauté francophone. C’est le temps d’engager nos jeunes et c’est la première fois que l’ACFO-DP rentre dans les écoles avec des activités qui les touchent directement. L’expérience s’est avérée un succès jusqu’à maintenant. »

Les webinaires ont débuté le 6 avril et se termineront le 15 mai. Pour plus de renseignements ou pour y participer, communiquez avec l’ACFO-DP à l’adresse courriel coordination@acfodp.ca.