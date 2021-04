La Coopérative radiophonique de Toronto (CRT), qui gère la radio communautaire francophone de la métropole CHOQ FM 105.1 et le portail Web GrandToronto.ca a élu, lors de son assemblée du 8 avril son conseil d’administration (CA). Le nouveau comité de direction est constitué de Judith Charest (présidente), Francis Cronier Thériault (vice-président), Amos Yao Sani (trésorier) et Junior Mandoko (secrétaire).

Deux personnes ont rejoint le CA en 2020-2021, en l’occurrence Eric Keunne, pédagogue, influenceur et leader communautaire, et Benoît Mercier, entrepreneur et spécialiste en marketing numérique. Les autres administrateurs sont l’écrivain Gabriel Osson, le journaliste multimédia Mohamed Tiene et la femme d’affaires torontoise Assiatou Diallo.

Les dirigeants ont renouvelé leur confiance et leur soutien au leadership de la directrice générale de l’organisme, Zaahirah Atchia. Sous sa direction, la Coopérative a consolidé sa place dans le paysage médiatique francophone au fil des cinq dernières années.

« La coopérative s’est érigée en une alliée de taille de la communauté d’affaires et s’est progressivement positionnée comme un carrefour d’innovation et de créativité au sein du milieu associatif francophone », indique le conseil d’administration par voie de communiqué.

Rappelons que la contribution de Zaahirah Atchia à la francophonie a récemment fait l’objet de deux reconnaissances formelles, en l’occurrence le prestigieux prix de reconnaissance Lauréat d’excellence collective Desjardins 2020 (individuel) administré par le Conseil de la coopération de l’Ontario ainsi qu’une reconnaissance par Oasis Centre des femmes à titre d’une des « Héroïnes au quotidien face à la COVID-19 » à l’occasion de la Journée internationale de la femme en mars dernier.

« La pandémie de la COVID-19 a catalysé la transformation de nos sociétés. Nous devons nous donner les outils et moyens adéquats pour composer durablement avec les nouvelles donnes sanitaires, économiques, technologiques et socioculturelles. Dans cette optique, j’apprécie l’encadrement et l’appui stratégique offerts par notre CA et réitère mon enthousiasme à collaborer avec les administrateurs », conclut Zaahirah Atchia.

SOURCE – CHOQ-FM

PHOTO (crédit: compte YouTube d’ACELF Canada) – Judith Charest, présidente du conseil d’administration de la Coopérative radiophonique de Toronto