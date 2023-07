Situé dans le parc provincial Bigwind Lake près de Bracebridge, le parc opérationnel offrira des terrains de camping de nuit et électrifiés, du camping en arrière-pays, ainsi qu’une gamme d’activités récréatives l’année durant, y compris du ski de fond, du canotage et de la randonnée. Une fois achevé, le parc devrait ajouter 250 emplacements de camping et jusqu’à 25 nouvelles cabines au réseau de Parcs Ontario.

« Ayant grandi en faisant du camping à Parcs Ontario avec mon père, je sais à quel point il est spécial d’avoir accès aux grands espaces, a déclaré David Piccini, ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs. Il s’agira de notre premier nouveau parc provincial opérationnel en près de deux générations et, avec la demande en hausse pour notre réseau de parcs, notre gouvernement comprend l’importance d’investir dans Parcs Ontario, qui est le plus important fournisseur d’expériences récréatives en plein air dans la province. »

Le parc provincial Bigwind Lake est actuellement catégorisé comme un parc non opérationnel, ce qui veut dire qu’il offre des possibilités récréatives de faible intensité et autonomes, comme la randonnée et l’appréciation de la nature, mais qu’il n’a pas de personnel, d’installations entretenues ou d’emplacements de camping.

Le nouveau parc provincial opérationnel proposé sera doté de tous les services et conçu en gardant à l’esprit l’expérience du visiteur. Des bâtiments et des commodités modernes comme, un centre des visiteurs, des bornes de rechange pour véhicules électriques et des emplacements de camping électrifiés fourniront les caractéristiques auxquelles s’attendent de nos jours les campeurs et les usagers de parc.

La conception du parc tiendra également compte d’éléments durables sur le plan de l’environnement, comme des bâtiments peu gourmands en énergie, des voies cyclables et piétonnières faciles d’accès, ainsi qu’une planification et une conception respectueuses de la faune, afin que le parc demeure une partie vitale du paysage naturel pour les générations à venir.

« Parry Sound-Muskoka abrite certains des parcs provinciaux les plus populaires de l’Ontario. L’annonce du 23 juin réitère l’engagement de notre gouvernement envers la protection de ces lieux particuliers, a déclaré Graydon Smith, ministre des Richesses naturelles et des Forêts et député de Parry Sound-Muskoka. Les résidents et les touristes auront bientôt accès à un autre magnifique parc provincial faisant partie des meilleurs. J’ai pleinement confiance que le parc provincial Bigwind Lake deviendra une destination très prisée permettant à la population de profiter des splendeurs de la région. »

Au cours des mois à venir, le gouvernement mobilisera les collectivités autochtones, les municipalités locales, les intervenants et le public sur le nouveau parc opérationnel proposé. Les particuliers ont aussi une occasion de commenter les caractéristiques de conception du parc jusqu’au 6 août. Les travaux de construction au parc provincial Bigwind Lake devraient commencer à l’automne 2024.

« La ville de Bracebridge est attachée à la santé et au bien-être communautaires et nous sommes enchantés du fait que le nouveau parc ajoutera de nouveaux aménagements, y compris des emplacements de camping et de l’hébergement avec toiture au parc provincial Bigwind Lake, rendant les lieux opérationnels pour les visiteurs toute l’année durant. La collectivité dynamique de Bracebridge et son paysage attirent les visiteurs qui veulent en faire l’expérience, et ces nouvelles caractéristiques aideront à renforcer encore plus nos secteurs du tourisme et de l’hébergement, à offrir un endroit où la population peut se reconnecter à la nature, et s’harmonisera avec notre promesse d’encourager la croissance économique à long terme », a dit Rick Maloney, maire de la ville de Bracebridge.

Source : gouvernement de l’Ontario