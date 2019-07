Le Collège Boréal vient d’annoncer la nomination de son premier directeur de campus à Toronto, Gilles Marchildon. Leader communautaire, ce dernier a évolué au sein de nombreux organismes publics dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la culture. Entre autres fonctions, il a assumé de 2010 à 2014, la direction d’Action positive VIH/sida, et est depuis lors directeur général de Reflet Salvéo, l’entité de planification des services en français du Grand Toronto.

Connu et reconnu comme militant des droits des francophones et LGBTQ, ce natif de Penetanguishene s’est notamment distingué à la tête d’Égale Canada au début des année 2000 pour son action en faveur de l’ouverture du mariage civil aux couples de même sexe. Résolument engagé, il siège à titre de vice-président de la Fondation franco-ontarienne et est membre du Comité consultatif ontarien de lutte contre le VIH et le sida. Auparavant, il a été président de l’Association des communautés francophones de l’Ontario – Toronto (ACFO-Toronto) et coprésident du Comité français de la Ville de Toronto.

Gilles Marchildon est le récipiendaire l’Ordre du Mérite Franco-Ontarien.

C’est la première fois que le Collège Boréal nomme un directeur pour son campus de Toronto. L’initiative est soutenue par la croissance continue du collège dans la région et la perspective de l’ouverture du futur campus dans le quartier de la Distillerie. Dans le cadre de ses nouvelles attributions, Gilles Marchildon aura notamment la responsabilité de superviser la gestion et le développement des services offerts sur le campus en matière d’enseignement postsecondaire, de formation continue, d’emploi et d’immigration. Il œuvrera aussi à la préparation de la transition vers le nouveau campus, et contribuera à développer les relations du Collège Boréal avec les partenaires communautaires locaux.

Gilles Marchildon prendra officiellement ses fonctions lundi 19 août 2019.

PHOTO (archives Le Métropolitain): Gilles Marchildon