Le samedi 20 juillet, le Centre francophone de Toronto (CFT) accueillait les participants à son tournoi de soccer qui se tenait à l’école secondaire Père-Philippe-Lamarche. Il s’agissait de la 11e édition de l’événement qui, après des débuts modestes, a grandi en popularité jusqu’à atteindre cette année 130 inscriptions.

Les enfants étaient invités à jouer dans le gymnase de l’école tandis que les adultes se partageaient le terrain de soccer. Quatre équipe s’y sont disputées la victoire au cours de la journée sous un soleil de plomb et sous le regard de quelques parents, amis, employés et bénévoles du CFT. À deux pas de là, les plus jeunes s’adonnaient au dessin et à la peinture pour passer le temps tandis que de la musique aux accents afro-caribéens égayait les lieux.

La bonne marche de l’événement gravitait autour d’un petit noyau d’organisateurs qui, au cours des dernières semaines comme sur le terrain la journée même, ont contribué à mener à bien ce tournoi. Oureye Seck, coordonnatrice aux services aux nouveaux arrivants à Toronto, Stephen Beaupré, chef d’équipe du programme connexion communautaire, et Nimo Caleb, responsable des jumelages adultes, sont les employés du CFT dont les fonctions sont en relation directe avec cette activité destinée aux nouveaux arrivants.

« C’est un événement de rencontre, de partage et de réseautage », résume Mme Caleb qui était la responsable de la journée. Plusieurs programmes du CFT ont pour objectif de briser l’isolement des immigrants et le tournoi de soccer s’inscrit dans cette perspective en donnant une occasion à ces familles de découvrir l’organisme et de partager leurs expériences au Canada.

En effet, la nature bon enfant de ce tournoi ne doit pas faire oublier l’ampleur des ressources investies dans les services aux immigrants : « Au Centre francophone, nous avons plusieurs départements et le nôtre s’occupe de l’accueil, de l’établissement et de l’intégration des nouveaux arrivants », explique Mme Seck. Divisés en trois volets – l’un s’occupant de l’orientation en fonction des besoins, l’autre de l’établissement dans les écoles et un autre encore de la connexion communautaire –, ces services permettent aux immigrants de bénéficier d’un coup de main à chaque étape de leur insertion dans la société canadienne.

Le tournoi de soccer relève plus particulièrement du volet connexion communautaire dont le champ d’activité englobe ce qui est de nature socioculturelle, tels le camp de jour et les divertissements offerts aux jeunes pendant la semaine de relâche. « On invite toute la communauté, les clients, à profiter de ce qui est offert », commente M. Beaupré.

Ce fut donc une belle journée à tous points de vue que ce tournoi de soccer agrémenté d’un pique-nique, un plaisir que le CFT compte bien continuer à mettre à la disposition des nouveaux arrivants francophones.

PHOTO : Les participants se sont livrés compétition pendant plusieurs heures.