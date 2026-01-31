Richard Caumartin

Le député de Whitby et secrétaire parlementaire du ministre des Finances, Ryan Turnbull, a annoncé le 23 janvier un octroi de 135 000 $ pour le projet d’un monument qui sera érigé à la mémoire des pompiers décédés en service et pour commémorer le 175e anniversaire du corps de pompiers de Whitby.

« Nos pompiers décédés en service méritent un lieu où leur mémoire sera honorée avec dignité et respect. Je suis fier que notre gouvernement, par l’entremise du Fonds des legs de Patrimoine canadien, crée le premier mémorial dédié aux pompiers décédés en service dans la région de Durham. Ce projet témoigne de la gratitude de notre communauté envers les pompiers de Whitby qui nous protègent depuis 175 ans et envers les familles qui ont porté le lourd fardeau de leur sacrifice. Ensemble, nous veillons à ce que leur service soit commémoré non seulement aujourd’hui, mais aussi pour les générations à venir », a déclaré Ryan Turnbull.

Ce monument comportera une sculpture de bronze représentant un pompier à genou devant un mur où seront gravés les noms des pompiers décédés en service. Le lieu où sera installé ce monument sera entouré d’aménagement paysager, d’éclairage et de quatre panneaux bilingues qui racontent l’histoire des Services d’urgence et d’incendie de Whitby.

Photo (Crédit : Le bureau de Ryan Turnbull) : Le Député fédéral de Whitby, Ryan Turnbull