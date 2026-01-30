Beaucoup trop de Canadiens ont du mal à trouver un logement qu’ils peuvent se permettre. Résoudre la crise du logement au Canada exige des mesures immédiates pour réduire les coûts, alléger les formalités administratives et accélérer la construction de logements. Le gouvernement propose une nouvelle approche audacieuse pour accroître l’offre de logements au pays et a lancé Maisons Canada, une nouvelle agence fédérale chargée de bâtir des logements abordables à grande échelle, tout en aidant à rendre le secteur de la construction résidentielle plus productif.

Dans le cadre de l’investissement initial de 13 milliards $, Maisons Canada s’est vu confier le mandat d’agir rapidement. L’une de ses premières initiatives comprenait l’affectation d’un milliard $ à la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien pour les personnes en situation d’itinérance ou à risque de le devenir.

Le 20 janvier, Gregor Robertson, ministre du Logement et de l’Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, a annoncé que le gouvernement fédéral, par l’entremise de Maisons Canada, la province de l’Ontario et la Ville de Toronto collaborent avec l’University Health Network pour soutenir la création de la phase 2 de Dunn House, qui permettra d’offrir de nouveaux logements avec services de soutien dans le quartier torontois Parkdale. Le gouvernement fédéral investit 21,6 millions $ dans ce projet, l’Ontario fournit un financement opérationnel annuel pouvant atteindre 2,6 millions $ et la Ville de Toronto dirige la construction de ces nouveaux logements à titre de promoteur public.

La phase 2 du projet Dunn House s’appuiera sur la toute première initiative de logements avec services de soutien en médecine sociale au Canada. Elle permettra de livrer 54 logements de type studio à loyer indexé en fonction du revenu pour des personnes âgées à risque, qui auront accès à des services de santé et sociaux sur place. Au nom de la Ville, CreateTO développera le site en utilisant la construction modulaire afin de réduire les coûts et d’accélérer la réalisation du projet, ce qui permettra de bâtir plus rapidement des logements pour ceux qui en ont le plus besoin.

La phase 2 reflète une approche hautement collaborative et axée sur la communauté. Le modèle a été élaboré par le Gattuso Centre for Social Medicine de l’University Health Network, la Ville de Toronto et des partenaires communautaires. Il reconnaît que la stabilité du logement est un pilier fondamental d’une bonne santé et intègre des mesures de soutien qui répondent aux principaux déterminants sociaux de la santé, notamment la stabilité du logement, la sécurité alimentaire et l’accès aux soins.

« Nous sommes fiers de collaborer à la phase 2 du projet Dunn House avec le gouvernement du Canada et la province. La première phase a démontré que le logement avec services de soutien en médecine sociale peut améliorer considérablement les soins tout en offrant des foyers stables. Nous sommes heureux à l’idée de poursuivre ce travail avec nos partenaires fédéraux et provinciaux. Il est réjouissant de voir tous les ordres de gouvernement travailler ensemble pour bâtir une ville plus sûre, plus abordable et plus bienveillante », a déclaré la mairesse, Olivia Chow.

L’investissement annoncé témoigne de la capacité de Maisons Canada d’agir rapidement et d’accroître l’offre de logements abordables en mettant l’accent sur des projets qui sont prêts à être mis en chantier et qui intègrent des méthodes de construction novatrices.

Source : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Photo : Crédit : Bureau de la mairesse Olivia Chow