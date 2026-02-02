Depuis 15 ans, le Collège Boréal joue un rôle clé dans le rapprochement entre les étudiants francophones et les organismes communautaires du Grand Toronto. La 15e Foire des services en français a une nouvelle fois confirmé l’importance de cet événement pour l’intégration, l’information et le rayonnement des services offerts en français.

Chrismène Dorme – IJL – Le Métropolitain

Le jeudi 29 janvier, la 15e édition de la Foire des services en français a une fois de plus confirmé son statut de rendez-vous incontournable pour la communauté francophone de la ville. Organisée depuis 2011, cette initiative vise à créer un lien direct entre la population étudiante, notamment les nouveaux arrivants, et les organismes francophones de la région, offrant ainsi un véritable tremplin pour s’intégrer et découvrir les ressources disponibles en français.

Dès le matin, les kiosques étaient installés avant l’ouverture officielle de la foire, préparant le terrain pour une journée riche en rencontres, échanges et découvertes. L’événement a culminé en milieu d’après-midi avec un repas communautaire convivial et deux présentations thématiques inédites, avant de se conclure en fin de journée.

Chargé de l’organisation, Cédrick Kalaki, agent de promotion et de recrutement communautaire au Collège Boréal, souligne l’objectif central de la foire qui est de « permettre aux étudiants de tisser des liens, de mieux s’ancrer dans leur nouvel environnement, d’élargir leur réseau et, parfois, de postuler un emploi ou à un stage ». Fidèle à la tradition d’innovation de l’événement, il y a eu deux interventions courtes, mais ciblées, enrichissant le programme habituel.

Les présentations ont mis en valeur deux sujets particulièrement pertinents. Corina Surcel, spécialiste principale des services en français à la Bibliothèque publique de Toronto, a présenté les nombreux programmes et ressources accessibles dans la langue de Molière, souvent méconnus du public. La Bibliothèque avait, en amont, organisé une rencontre entre organismes francophones et anglophones afin de renforcer la collaboration et d’améliorer la qualité des services offerts.

La seconde intervention, animée par Maëlys Sur, intervenante bilingue auprès des jeunes, a porté sur les risques liés aux jeux de hasard chez les jeunes adultes. Elle a insisté sur la facilité d’accès à ces jeux à l’ère des nouvelles technologies et de l’intelligence artificielle. « Nous voulions informer les étudiants, surtout les nouveaux arrivants, pour qu’ils comprennent le fonctionnement des jeux de hasard au Canada et puissent s’en prémunir », précise M. Kalaki.

Une vingtaine d’organismes communautaires étaient présents, parmi lesquels Oasis Centre des femmes, le Centre francophone du Grand Toronto, le Centre de santé communautaire Rexdale ou encore le Centre d’innovation en santé mentale sur les campus. Cette diversité témoigne de la richesse et de l’étendue des services offerts en français dans la région, allant de la santé à l’éducation, en passant par l’insertion professionnelle et le soutien social.

Tout au long de la journée, étudiants, nouveaux arrivants et membres de la communauté ont arpenté les kiosques pour s’informer et échanger. Pour les organismes participants, cette interaction directe constitue une occasion précieuse de gagner en visibilité et de toucher un public souvent difficile à atteindre. « Certaines organisations plus petites gagnent en visibilité, alors qu’elles offrent d’excellents services, notamment en santé ou en recherche de logement, mais demeurent peu connues », souligne Cédrick Kalaki.

Au-delà de cette journée, le Collège Boréal poursuit son objectif : accompagner l’intégration des étudiants et leur faire découvrir toutes les opportunités offertes en français dans la région. « L’ambition est de voir plus loin que la période d’études et de découvrir tout ce qui est possible en français », conclut Cédrick Kalaki, rappelant que 15 ans après sa création, la foire demeure plus pertinente que jamais.

Photo : Plusieurs organismes étaient sur place pour rencontrer le public et les étudiants. (Crédit : Collège Boréal)