Les conseillers scolaires du Conseil scolaire catholique (Csc) MonAvenir ont élu par acclamation, le 16 novembre, un nouveau duo à la présidence et à la vice-présidence du Conseil : Geneviève Grenier et Nathalie Dufour-Séguin.

La conseillère Grenier, qui a été élue présidente pour la première fois en 2021, entame ainsi un troisième mandat consécutif à la présidence. Elle avait aussi effectué quatre mandats comme vice-présidente du Csc MonAvenir de 2016 à 2020. Geneviève Grenier représente la région de Dufferin-Peel-Wellington depuis plus de neuf ans.

Il s’agit d’un retour à la tête du Conseil pour Nathalie Dufour-Séguin, qui avait effectué deux mandats à ce poste (2010-2012) et deux autres comme présidente (2012-2014) alors qu’elle avait été élue conseillère scolaire pour la région de Toronto Nord lors des élections de 2006 et 2010. Elle représente la région de Toronto Ouest depuis 2018.

La présidente réélue a remercié les membres du Conseil de leur confiance et a souligné les accomplissements de la dernière année.

« Nous avons embauché une nouvelle direction de l’éducation, avons avancé dans nos discussions en matière d’équité, d’inclusion et d’éducation, et les sous-comités de politiques et de démarchage sont repartis de l’avant. La force de notre groupe réside dans notre capacité à travailler en équipe, à partager des idées et à soutenir mutuellement nos efforts dans l’atteinte de nos objectifs communs », a affirmé Geneviève Grenier.

Pour sa part, la nouvelle vice-présidente, Nathalie Dufour-Séguin, a déclaré : « Ce sera un plaisir pour moi d’appuyer la présidence dans son mandat et d’apporter ma contribution à l’avancement des dossiers prioritaires. Nous allons continuer notre belle collaboration entre conseillères et conseillers scolaires, dans l’harmonie et le respect, puisque nous savons reconnaître le bénéfice d’avoir des opinions et des expertises différentes ».

La séance annuelle d’organisation a débuté par une liturgie de la Parole au cours de laquelle les conseillers scolaires ont renouvelé leur engagement à servir la communauté catholique francophone, les familles et les élèves. La célébration a été ponctuée des chants de la chorale composée d’élèves de l’École secondaire catholique Monseigneur-de-Charbonnel.

Information fournie par le Csc MonAvenir

Photo : La présidente Geneviève Grenier (à gauche) et la vice-présidente Nathalie Dufour-Séguin