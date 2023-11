Le Métropolitain

L’Association marocaine de Toronto (AMDT) et le consulat du Maroc ont célébré la Journée de l’Indépendance de ce pays d’Afrique du Nord le 15 novembre. L’événement a été un vibrant témoignage de l’unité et de la fierté de la communauté marocaine de la province.

La journée a débuté par le lever du drapeau marocain, symbolisant la force et la souveraineté de cette nation. Les discours passionnés des représentants de l’AMDT et du consulat du Maroc ont souligné l’importance de préserver ce patrimoine culturel et de renforcer les liens entre la diaspora marocaine et la patrie.

Parmi les moments forts, des réalisations exceptionnelles du Maroc ont été soulignées, notamment les performances mémorables de ses athlètes dans le monde du sport et l’engagement du pays en faveur du développement durable avec les avancées dans le domaine des voitures électriques.

Malgré les défis récents, la solidarité de la communauté marocaine a brillé de manière éclatante. Cette dernière a surmonté les obstacles avec détermination et résilience.

La journée s’est achevée par des festivités animées, mettant en lumière la richesse du patrimoine culturel marocain par le biais de performances artistiques et de dégustations de mets traditionnels.

L’AMDT exprime sa profonde gratitude envers les participants, les bénévoles et les partenaires qui ont contribué au succès de cet événement. Cette célébration restera gravée dans la mémoire collective en tant que manifestation vibrante de l’amour et de la fierté que cette communauté ressent pour le Maroc.

Source: information fournie par l’AMDT