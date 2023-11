Richard Caumartin

La communauté était invitée à venir rencontrer les dirigeants (anciens et actuels) de Centres d’Accueil Héritage (CAH) le jeudi 16 novembre, dans le cadre d’un cocktail dînatoire tenu à l’Université de l’Ontario français, pour célébrer les 45 années de services et d’engagement de l’organisme auprès des aînés francophones de Toronto.

Animé par Guy Mignault, cet événement avait pour but de reconnaître les efforts déployés par l’équipe de CAH au fil des ans afin de fournir aux aînés et leurs aidants des programmes en français qui favorisent leur qualité de vie, soutiennent leur indépendance et les encouragent à participer à la vie de la communauté francophone.

D’entrée de jeu, M. Mignault a mentionné que la nouvelle lieutenante-gouverneure de l’Ontario, Edith Dumont, ne pouvait participer à la soirée, mais avait fait parvenir un message à CAH.

« C’est avec un immense plaisir que je vous transmets mes meilleurs vœux à l’occasion de votre 45e anniversaire. Quel jalon remarquable que vous venez de franchir!, mentionne Mme Dumont.

« Nous soulignons votre sens de l’innovation en termes de partenariats et de groupes de travail qui réfléchissent au vieillissement comme une étape noble de toutes vies humaines. Le CAH, ses employés, ses bénéficiaires et ses partenaires, ensemble vous constituez une véritable communauté chaleureuse et compatissante. Lors de ma visite le 15 novembre, j’ai pu ressentir la dignité et la bienveillance avec lesquelles chaque personne est entourée. Leurs sourires sont des hommages à votre dévouement. »

Le maître de cérémonie a ensuite cédé la parole au président de CAH, Denis Frawley. Ce dernier a remercié tous les employés et bénévoles qui ont participé à l’organisation de la soirée, et a présenté les membres du conseil d’administration présents et les anciennes présidences telles que Joyce Irvine, Isabelle Girard, Maryse Francella, Paulette Raphaël et Diane Saint-Pierre.

M. Frawley a présenté deux invités d’honneur, la députée provinciale de Mississauga Centre et adjointe parlementaire de la ministre des Affaires francophones, Natalia Kusendova-Bashta, et le député provincial de Mushkegouk – Baie-James, Guy Bourgouin.

« Quelle semaine exceptionnelle pour les francophones en Ontario! Ce mardi, nous avons procédé à l’installation de la nouvelle lieutenante-générale et pour la première fois dans l’histoire de la province, c’est une francophone, Mme Edith Dumont. C’est un beau hasard d’avoir la célébration du 45e anniversaire de CAH la même semaine, a déclaré la députée.

« Vous avez créé un environnement accueillant et inclusif pour les personnes et les familles qui ont choisi de faire du Canada leur foyer. Vos programmes linguistiques, vos services sociaux et événements culturels ont favorisé un profond sentiment d’appartenance à la communauté francophone. Chapeau à CAH de faire tous ces efforts chaque jour pour les personnes aînées et vulnérables de la communauté. » Puis, elle a remis au président de l’organisme un message de félicitations du premier ministre Doug Ford.

Cette présentation a été suivie d’un mot de Guy Bourgouin qui était accompagné de la députée provinciale de Toronto-Centre, Kristyn Wong-Tam. Cette dernière a remis un certificat à M. Frawley pour souligner l’événement.

Le mot de la fin est revenu à la directrice générale de l’organisme, Barbara Ceccarelli, qui en a profité pour remercier Jean Tété, coordonnateur du cocktail dînatoire, et son équipe. Elle a aussi souligné la présence de Gérard Parent et Isabelle Girard, ses deux prédécesseurs.

« Je veux prendre quelques minutes pour vous parler d’un autre aspect de ce que l’on fait à CAH. Nous sommes un peu un laboratoire où nous travaillons sur une approche différente en vieillissement. Une approche qui fait, à mon avis, toute la différence pour se réapproprier de son vieillissement. J’aimerais bien que ce soir, on parte d’ici en se disant mon vieillissement m’appartient et je veux avoir mon mot à dire. Je veux faire partie de ceux qui sont là pour trouver des options et des modèles qui font l’affaire des personnes vieillissantes à Toronto en français, conclut-elle.

« Je vous encourage donc à rester vigilants parce que nous sommes en pleine planification stratégique et nous voulons entendre l’opinion de tout un chacun, comment bien vieillir et ce qu’on entend par qualité de vie, et ce que CAH peut faire pour soutenir les souhaits de tous les francophones qui ont choisi de vieillir à Toronto. »

Photo : La réception a eu lieu à l’Université de l’Ontario français.