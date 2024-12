Richard Caumartin

Le Centre francophone du Grand Toronto (CFGT) a reçu ses collaborateurs à son brunch et célébration annuelle de ses partenaires dans ses locaux de la rue Richmond le 4 décembre.

« Notre objectif est vraiment de prendre un moment pour célébrer avec nos partenaires les belles collaborations qu’on a eues au cours de l’année, prendre un temps de célébration dans une ambiance qui se veut conviviale. On se retrouve ensemble pour échanger et partager sur tout ce qui s’est bien déroulé au cours des 12 derniers mois, les idées qu’on a de collaborations futures et ce qu’on veut aussi, c’est de donner l’occasion à nos partenaires de discuter entre eux et de pouvoir échanger sans qu’on ait besoin que cela nous concerne », explique Estelle Duchon, directrice générale du CFGT.

Une soixantaine de personnes ont participé à ces échanges, dont le député provincial et adjoint parlementaire à la ministre des Affaires francophones, Stéphane Sarrazin, la représentante de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) pour les Amériques, Zahra Kamil Ali, dont les bureaux sont au Québec, qui était là pour mieux faire connaître son rôle et celui de l’OIF.

« Ce brunch est l’occasion parfaite de mettre de côté nos dossiers, ne serait-ce qu’un moment, pour célébrer ce qui fait la force du Centre francophone du Grand Toronto : vous, nos partenaires. Le travail de partenariat est au cœur de notre mission. Il ne s’agit pas simplement de travailler côte à côte, mais de construire des solutions durables pour notre communauté, d’innover ensemble, et de faire en sorte que chaque initiative aie un impact positif. Au CFGT, nous savons que nous devons être un catalyseur au sein de la communauté. Nous sommes convaincus que les grandes aventures se font à plusieurs et nous croyons profondément au leadership collaboratif, déclare la directrice générale dans son discours aux partenaires. Pour nous, un partenariat n’est pas une transaction, c’est une aventure commune. Votre engagement nous motive, et vos idées nous permettent d’aller plus loin. Ensemble, nous bâtissons un avenir solide pour la communauté francophone. »

Elle a souligné le travail de ses partenaires en ce mois de décembre dans le secteur de la violence faite aux femmes ou fondée sur le genre ainsi que dans le secteur du VIH, que ce soit en matière de sensibilisation comme d’accompagnement. « Continuons à bâtir des collaborations fortes et un impact durable, car notre mission est portée par le travail collectif et le partage d’une vision commune », insiste Estelle Duchon.

L’équipe du CFGT avait prévu de petites activités pour cette rencontre : à leur arrivée, ils pouvaient inscrire leurs idées de nouvelles collaborations sur des autocollants, puis pouvaient se faire prendre en photo Polaroid, et un kiosque vidéo où des micro-témoignages des uns et des autres ont été recueillis pour références. Un lunch a été servi et, avant de quitter, les participants ont reçu des petits chocolats pour le temps des Fêtes.

« C’était un beau succès et pour moi, ce qui était important, c’est que ce soit un moment convivial, chaleureux où les gens aient vraiment du temps pour se parler. Je crois que nous avons atteint cet objectif », conclut Estelle Duchon.

Photos (CFGT): De gauche à droite : Estelle Duchon, Zahra Kamil Ali et Aissa Nauthoo, du CFGT