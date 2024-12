Le Métropolitain

C’est avec tristesse que Le Métropolitain a appris le décès de Gérard Parent à Toronto, le mardi 10 décembre 2024 à l’âge de 71 ans. M. Parent était une personnalité bien connue et appréciée de la communauté francophone de la Ville reine où il laisse dans le deuil, outre les membres de sa famille, de nombreux amis.

Il manquera beaucoup à ses meilleurs amis Lorraine St-Onge, Carole Racette, Paul Chapdelaine, François Guérin et Chris Leonard, ainsi qu’à son grand cercle d’amis à Iroquois Falls et Sudbury. Le souvenir de Gérard restera gravé dans la mémoire de tous les gens qui l’ont connu et ont travaillé avec lui au cours de sa longue carrière auprès de la compagnie Amway, au ministère de la Santé et comme directeur général des Centres d’accueil Héritage. Il laisse aussi son précieux chat Dee Jay qui fut pour lui une grande source de joie, de camaraderie et d’amour.

Gérard Parent avait obtenu son baccalauréat en arts musicaux de l’Université Western de London. Il était un homme de grande foi, dévoué et très généreux. Musicien accompli, il partageait son talent au piano et à l’orgue soit dans les célébrations à l’église, dans les fêtes de famille et d’amis ainsi que dans de nombreux concerts avec son amie Lorraine St-Onge.

« Je l’ai rencontré au conseil d’administration des Centres d’accueil Héritage. Il m’a entendu chanter et nous avons alors décidé de jouer ensemble. À travers la musique et de bons repas, notre amitié s’est soudée au fil des ans. C’était un accompagnateur hors-pair! Je n’avais jamais rencontré quelqu’un comme lui.

« Quand il a pris sa retraite et est parti à Sudbury, notre amitié a persisté et lorsqu’il est revenu vivre à Toronto à la Place Saint-Laurent il y a deux ans, j’étais très heureuse de l’avoir de nouveau près de moi. Gérard était un homme d’action. Quand il disait qu’il allait faire quelque chose, ça se faisait.

« C’était un être déterminé, très généreux qui ne comptait jamais son temps. C’est pour cela qu’il a accompli tellement de choses pour la communauté francophone. Son départ crée un énorme trou dans ma vie. La musique et l’amour sont les deux ailes de l’âme! Cette citation d’Hector Berlioz représente bien ce qu’était Gérard pour moi », confie Lorraine St-Onge.

« Gérard était un ardent Franco-Ontarien que j’ai rencontré lorsqu’il était directeur des Centres d’accueil Héritage. Avec son expertise gouvernementale, la Place-Saint-Laurent a réussi à décrocher plusieurs subventions pendant le mandat de Gérard afin d’améliorer la qualité de vie à cette résidence. Et, jusqu’à tout récemment, il était un fervent participant aux activités du Club Richelieu du Grand Toronto. Son respect et son dévouement pour les autres resteront gravés, pour toujours, dans notre mémoire d’un ami sincère », commente Denis Rioux.

« Gérard Parent était membre actif du Club Richelieu Toronto depuis 2003. Que ce soit auprès des Scouts de Toronto, de la Franco-Fête, des Centres d’accueil Héritage, du Comité consultatif communautaire du Service de police de Toronto, du Club Richelieu, pour n’en nommer que quelques-uns, par son dévouement et son implication, il aura fait progresser plusieurs causes. Gérard, tu nous manqueras à tous. Repose en paix! », ajoute la présidente du Club Richelieu du Grand Toronto, Diane Saint-Pierre.

Une visitation aura lieu le samedi 21 décembre à 13 h, suivi d’un service funèbre à la Paroisse du Sacré-Coeur, 381 rue Sherbourne à Toronto. Une célébration et l’enterrement auront lieu au printemps à Iroquois Falls. Les marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l’un des organismes suivants : Les Centres d’accueil Héritage, la Société de leucémie et de lymphome du Canada ou à une autre œuvre de bienfaisance.

Photo: Gérard Parent avec Lorraine St-Onge en mai 2010 lors d’un concert bénéfice.