La Société d’histoire de Toronto a remis à Gilles Huot le Prix Jean-Baptiste Rousseaux 2024 décerné annuellement à une personne ou un organisme qui a joué un rôle exceptionnel dans la promotion de la langue française et du patrimoine francophone de Toronto. Cette remise s’est déroulée au Collège Boréal alors que l’organisme y tenait une réunion de son conseil d’administration et une soirée de remerciements pour ses guides et bénévoles.

« Gilles Huot a fourni plusieurs années de remarquables services pour la communauté francophone en développant plus de services en français au Musée Royal de l’Ontario en 2024. Il a aussi contribué à préserver le quartier historique de Cabbagetown », a déclaré Christian Bode, secrétaire de la SHT..

Gilles Huot s’est joint comme bénévole au Musée Royal de l’Ontario en 2013, d’abord en tant que bénévole bilingue pour être guide-interprète. Au cours des années, il a occupé de nombreux postes comme bénévoles au ROM.

Source : SHT

Photo : Gilles Huot, entourée de Rolande Smith et Christian Bode