Richard Caumartin

Qu’on se le dise, le concert annuel de Noël de l’ensemble vocal Les voix du cœur à l’église du Sacré-Cœur de Toronto, au profit des Centres d’accueil Héritage pour venir en aide aux aînés francophones dans le besoin, est une célébration de l’esprit des Fêtes qui attire des centaines de familles francophones chaque année.

Le 7 décembre, l’église était une fois de plus remplie de francophones de tous âges pour écouter les plus beaux airs de Noël interprétés avec aplomb par la quarantaine de choristes. Cette année, la troupe était accompagnée pour quelques chansons des élèves du grand chœur du Programme spécialisé en arts de Toronto (PSAT) à l’École secondaire catholique Saint-Frère-André.

Sous la direction musicale de Manon Côté, accompagnée au piano par Anne Sophie Roy, l’ensemble vocal a chanté avec amour le Noël des enfants du monde, Douce nuit, It’s the most wonderful time of the year, Minuit chrétiens et Feliz Navidad, pour ne nommer que celles-ci.

Ce concert est aussi un élan du cœur de la troupe qui rassemble la communauté pour le mieux-être des aînés francophones. Le coût des loyers très élevé et de la nourriture continuent d’inquiéter les personnes âgées de Toronto. Elles sont souvent démunies et ont besoin d’aide, particulièrement au cours de la période des Fêtes. C’est pendant ces moments difficiles que Centres d’accueil Héritage identifie les aînés francophones dans le besoin.

Le Partage de Noël donne à l’équipe de CAH la flexibilité d’offrir à près de 90 aînés des bons d’épiceries et autres aides nécessaires pour leur permettre d’absorber les dépenses imprévues telles que l’achat d’une nouvelle paire de lunettes, d’un appareil auditif, de soins pour un animal de compagnie ou l’inflation du coût de la vie qui a pris un bond faramineux depuis quelques années.

Le Partage de Noël permet aussi à l’équipe de CAH de financer (partiellement ou dans leur totalité) les frais d’accès aux programmes et services. En 2023-2024, CAH a subventionné ses clients pour près de 40 000 $, grâce à la générosité des donateurs. Ce concert en fait partie.

Après l’impressionnante prestation de la troupe, un invité surprise est entré dans l’église avec un sac sur le dos, semant l’émerveillement des enfants qui l’ont accueilli dans l’allée centrale. Père Noël leur avait apporté des cannes de bonbon et les a rencontrés individuellement.

Plusieurs parents en ont profité pour immortaliser ce moment unique en prenant de nombreuses photos du joyeux bonhomme près de l’arbre de Noël installé à l’avant de l’église. Bref, la saison des Fêtes était bien entamée à Toronto et le spectacle intitulé Maintenant, que les Fêtes commencent! a encore une fois ramené la magie de Noël au cœur de la communauté.

À la suite du spectacle, Les voix du cœur ont participé au concert du PSAT le 12 décembre. En 2025, l’ensemble vocal présentera son spectacle Cabaret rétro au Lula Lounge les 26 et 27 février, et un deuxième intitulé Tout et son contraire au Théâtre Isabel Bader le samedi 7 juin.

Photos: Les choristes ont mis l’auditoire dans l’atmosphère des Fêtes.