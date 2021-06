Suzanne Kemenang est une Camerounaise d’origine qui vit au Canada depuis 2007. Elle déménage à Mississauga en 2016, puis l’année suivante, son mari et elle s’achètent une maison à Oshawa. Qui aurait cru qu’en 2020, elle aurait déjà lancé sa propre maison d’édition (Terre d’Accueil) en produisant un livre historique intitulé Les visages de la francophonie – Région de Durham.

Cet ouvrage raconte quelque 70 ans de présence francophone dans ce secteur de l’Est de Toronto, et souligne l’engagement et le travail acharné de personnes venues d’ailleurs pour se bâtir une vie en français.

Pour Mme Kemenang, ces visages représentent non seulement la fierté et le courage, mais aussi les combats et les victoires de toute une communauté qui s’est principalement construite autour de l’éducation, de la pastorale, du communautaire ou de l’immigration.

« À mon arrivée ici, en 2017, j’ai été surprise de constater qu’il y avait des services en français dans la région, se rappelle Mme Kemenang. La vie française en Ontario est quelque chose dont on n’entend jamais parler au Québec. J’ai approché les gens de la communauté qui m’ont accueillie chaleureusement et qui m’ont aidée à dénicher mon premier emploi à temps partiel à l’ACFO Durham-Peterborough.

« Je me suis alors retrouvée au cœur de la communauté francophone et ce qui m’a alors frappée était la présence de tous les organismes et institutions qui évoluaient très bien autour des écoles et de la paroisse. L’éditrice en moi a bien entendu pensé à raconter leur histoire. Qui étaient ces bâtisseurs et quelles étaient ces associations. On m’a encouragée d’écrire l’historique de la communauté puisqu’il n’y avait rien dans les archives des organismes à ce sujet. »

Pour elle, il s’agissait d’un projet de reconnaissance pour les mettre en lumière et les remercier de ce qu’ils ont fait pour la francophonie locale.

« Mes enfants sont allés à l’école française ici et je voulais saluer leur apport à cette chance que nous avons de pouvoir compter sur ces services. J’ai trouvé très intéressant les histoires des piliers de la francophonie locale, ce par quoi ils étaient passés pour mettre ces organismes sur pied, raconte-t-elle.

« Ils auraient pu se perdre dans l’univers anglophone qui les entourent mais ils ont refusé de céder à la tentation. Pour cette raison, ils méritent toute notre admiration et que leur histoire soit immortalisée dans un document », conclut l’auteure de Les visages de la francophonie – Région de Durham.

Le livre, disponible sur le site www.terre-daccueil.com, rend hommage à 20 personnes venues d’ailleurs qui ont, chacune à leur façon, contribué au développement de leur terre d’accueil.

