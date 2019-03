La comédienne Sophie Faucher était à l’Alliance française le 8 mars, Journée internationale de la femme, pour raconter l’histoire de Frida Kahlo, peintre, artiste et femme avant-gardiste mexicaine.

L’aventure de ce spectacle intitulée Frida Kahlo – Correspondance a commencé il y a environ deux ans pour la Québécoise Sophie Faucher. « On a tourné au Québec et c’est la première fois qu’on vient en Ontario », dit-elle. Mais l’amour qu’elle porte pour Frida Kahlo ne date pas d’hier lui. « Je suis fascinée par cette femme depuis toujours », confie-t-elle.

En parcourant le journal de Frida Kahlo, Mme Faucher a découvert une femme engagée, forte. « Elle a un destin de femme qui est particulier et qui est inspirant. Elle se révèle comme elle est. J’ai trouvé ça prenant et précieux », glisse-t-elle. Un spectacle donc bâti sur ce livre qui a été un véritable déclencheur pour la comédienne.

Au moment du lever de rideau, on découvre une scène avec trois cadres ayant chacun une fonction particulière. Celui de droite projette une photo de Frida Kahlo, des lettres et des tableaux de l’artiste. Dans celui de gauche, le groupe Les mariachi Figueroa interprète des chansons mexicaines. « Ce sont les chansons qu’écoutait Frida Kahlo », précise Mme Faucher. Et dans le cadre au centre de la scène, Sophie Faucher lit la correspondance de Frida Kahlo. Cette interprétation est faite avec justesse et émotion. On entend la voix de l’artiste mexicaine résonner tel un coup de tonnerre.

Malgré une vie dramatique – accident très grave à 16 ans, amputation de la jambe droite, infidélité répétée de Diego Rivera, l’amour de sa vie – on perçoit l’humour de l’artiste dans ses lettres. C’est touchant, poignant et beau à écouter.

Rien n’est laissé au hasard dans ce spectacle merveilleux. On connaît l’artiste Frida Kahlo, mais on connaît moins sa vie, ses souffrances et ce spectacle est un bon moyen d’aller plus loin, de voir au-delà des peintures exposées dans les musées à travers le monde et enfin d’apprécier à sa juste valeur cette femme en avance sur son temps.

Sophie Faucher rend vraiment justice à cette femme d’exception et ce spectacle est sans conteste un hommage poignant et touchant à Frida Kahlo.