L’émission littéraire radiophonique créée par Anne Forrest-Wilson a tenu son avant-dernière émission le samedi 9 mars dans les locaux du Collège Boréal. Une envie de passer à autre chose pour l’animatrice qui prépare une nouvelle émission « sous forme de podcasts sans doute ». Mais une émission qui ne se déroulera pas en public. « Trop contraignant – il faut chercher un lieu – et beaucoup de temps passé à faire la publicité pour faire venir les gens », souligne Mme Forrest-Wilson.

Cette 18e émission avait pour thème Secrets de famille. « Quand la parole est manquante, le secret devient presque toujours source de souffrance latente (…) La littérature s’est penchée sur la question et quel que soit le choix des auteurs, autobiographie ou fiction, les romans ne vous laisseront pas indifférent », avance l’animatrice en introduction de l’émission. Et elle avait bien raison!

Les livres présentés avaient des histoires rocambolesques et tragiques : une famille vivant en vase clos dans la campagne norvégienne dans La trilogie des Neshvov de Anne B. Ragde; un homme qui découvre que sa famille est d’origine juive dans le roman autobiographique Le secret de Philippe Grimbert. Des histoires sombres, troublantes, dramatiques. Et malgré ces sujets lourds, dont « l’hyperréalisme peut faire ralentir la lecture, selon Camille Contré, ces vaudevilles sont complexes, intenses et attachants. Des véritables « pages turner », avoue Anne Forrest Wilson. « On éprouve du dégoût et de l’attachement à la fois et on a l’impression de faire partie de la famille, confie Camille Contré. On avait envie de savoir comment ça se termine », ajoute cette dernière. Et bien tout un programme!

Cette émission a révélé d’autres pépites littéraires dont Le Poids des secrets – un coffret de 5 romans d’environ 100 pages chacun – d’Aki Shimazaki, auteur d’origine japonaise vivant à Montréal depuis 1991.

Si vous êtes intéressé par les secrets de famille et les histoires un peu tordues, ces livres sont définitivement faits pour vous et comme le disait Anne Forrest Wilson en fin d’émission, « la littérature, c’est la vie en bonne santé ».

Rendez-vous le 4 mai pour la dernière émission de Quatrième de couverture!

PHOTO – De gauche à droite : Anne Forrest-Wilson et les chroniqueurs Vittorio Frigerio, Camille Contré et Elvis Nouemsi