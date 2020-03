Jacqueline Boucher, une résidente de Scarborough, est décédée le 22 novembre dernier à l’âge de 77 ans et 11 mois.

Pour la majorité des Torontois, ce nom n’évoque peut-être rien. Cependant, pour les paroissiens de l’église Sacré-Cœur et en particulier les membres du club de l’âge d’or qui lui est associé, cette dame était connue pour être un rouage important de leur vie communautaire.

Frank Boucher et des membres de sa famille étaient présents à l’hommage rendu à Jacqueline Boucher.

Comme bon nombre de fidèles de l’église Sacré-Cœur, Mme Boucher était originaire du Nouveau-Brunswick, plus précisément Bas-Caraquet. Elle a été Fille d’Isabelle pendant longtemps, membre du Cercle Sainte-Maria-Goretti au sein duquel elle a occupé des fonctions exécutives pendant 23 ans, alternant aux postes de trésorière et de secrétaire. L’âge d’or a aussi compté sur ses compétences, notamment dans les fonctions de secrétaire pendant une dizaine d’années.

« On l’a tellement appréciée, raconte Béatrice Gallant, une de ses amies. Lorsqu’elle est décédée, elle était encore active. C’était un gros manque et un gros choc pour nous : on ne s’attendait pas à ce que ça arrive. »

Mme Gallant s’applique depuis quelques mois à combler le vide laissé par le départ de Jacqueline Boucher. Celle-ci est particulièrement difficile à remplacer à la cuisine : « Elle a cuisiné beaucoup à la paroisse Sacré-Cœur et pour le club de l’âge d’or, explique Béatrice Gallant. Elle faisait tout : les soupes, les gâteaux, les gros repas… Elle était toujours dans la cuisine ». Mme Boucher s’entourait de quelques aides pour la préparation des plus imposants festins mais l’essentiel de la logistique reposait sur elle.

La plaque en hommage à Jacqueline Boucher

L’idée de rendre hommage à cette bénévole dévouée s’est rapidement imposée peu après son décès parmi ceux qui l’ont connue. Ceux-ci sont nombreux : « Ça fait depuis qu’on est à Toronto qu’on fait partie de la paroisse du Sacré-Cœur, confie Frank Boucher, époux de feu Jacqueline Boucher. Ce sont tous nos amis à l’âge d’or ». C’est donc en parfaite connaissance de ses mérites que le club a fait faire une plaque rappelant le souvenir de cette dame qui s’est illustrée dans la communauté catholique francophone de Toronto.

Le samedi 14 mars, une trentaine de personnes se sont réunis dans les locaux du club pour rendre hommage à Jacqueline Boucher en présence de quelques membres de sa famille. « J’ai été surpris! Le président de l’âge d’or, Rhéal Lavallée, aimait vraiment la manière qu’elle travaillait et j’étais très fier pour elle », raconte M. Boucher, qui ajoute que sa défunte épouse offrait sa collaboration de façon spontanée pour contribuer au succès des activités.

La rencontre fut également une occasion pour les membres et la parenté de Mme Boucher d’échanger et de s’amuser dans une atmosphère amicale. Quant à la plaque, elle demeurera au club pour rappeler à ses membres le travail accompli par cette bénévole accomplie.

PHOTO: Frank Boucher (plaque en mains) entouré des membres du comité du club de l’âge d’or