L’école La Mosaïque, située dans l’est de Toronto, a célébré ses 10 ans au Eton Tavern, sur l’avenue Danforth avec une soirée cabaret-jazz décontractée.

Tous les ans pour recueillir des fonds, l’école met en place des soirées-cinéma pour les enfants.

Pour son 10e anniversaire, le conseil d’école a décidé d’innover. « Nous avons tellement de talents chez nous. Il y a un membre des Chiclettesdans notre école et un d’Amélie et les singes bleus. Pourquoi ne pas utiliser ce talent et organiser une soirée pour adultes », a fait valoir Michelle Miller-Guillot, présidente du conseil d’école.

Mme Miller-Guillot met son plan à exécution. Elle en parle à Nathalie Nadon, une des Chiclettes dont le fils fréquente La Mosaïque, qui trouve l’idée très bonne. L’artiste multi-talentueuse va même plus loin et invite les deux autres membres des Chiclettes à chanter. Amélie Lefebvre, du groupe Amélie et les singes bleus et parent d’élèves de La Mosaïque, s’est jointe à la fête. « Les artistes ont fait don de leurs cachets et de leur temps », souligne Nathalie Nadon

Vers 19 h 30, Mme Nadon est montée sur scène et a interprété des chansons en français (Padam Padam d’Édith Piaf) et une en anglais pour les anglophones présents dans la salle. Avec son bagou naturel, elle rappelle au public que des billets de tombola sont en vente. Et ça marche. Avec l’entrée à 20 $ et le tirage 50/50 intitulé « Un pour toi, un pour moi », l’école a récolté 2445 $.

« Nous sommes super contents », a glissé Nathalie Nadon. Cet argent servira notamment à l’achat de nouveaux dossards pour les voyages de classe et à l’amélioration de la cour d’école.

Les parents et les enseignants étaient ravis de s’amuser entre eux. « C’est une soirée pour nous. Sans enfants, c’est un peu le paradis », confie Michelle Miller-Guillot L’événement fut un véritable succès et une seconde édition est déjà prévue pour 2020.