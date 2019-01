Le conseil d’administration du Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO) vient d’annoncer la nomination de Julien Geremie à la direction générale de l’organisation.

À l’emploi du CCO depuis 2010, M. Geremie a commencé sa carrière au CCO comme agent de développement – région de l’Est à Ottawa avant de devenir directeur du développement en 2013 et directeur général adjoint en 2017. Ayant vécu dans quatre pays et quatre provinces canadiennes, M. Geremie est une personne qui aime relever les défis. Lorsqu’il a commencé au CCO en 2010, l’organisation était alors en pleine restructuration. Il se retrouve aujourd’hui à la direction d’une organisation en excellente santé financière, dotée d’un plan stratégique renouvelé et qui bénéficie d’une très bonne réputation en Ontario, ailleurs au Canada et dans le monde.

Pour le président du CCO, M. Hosni Zaouali, « c’est toute une nouvelle ère qui commence pour notre organisation avec l’arrivée de M. Geremie à la direction générale. Notre conseil d’administration a remarqué son travail exemplaire et sa passion de la coopération et c’est pourquoi nous avons estimé qu’il serait la meilleure personne pour nous amener à l’atteinte des objectifs de notre nouveau plan stratégique ».

« C’est un privilège pour moi que de me retrouver à la direction de cette organisation, a indiqué M. Geremie. Je suis très fier du travail accompli jusqu’ici et je peux vous assurer que le meilleur reste à venir. Ma vision est claire, je veux faire de l’Ontario une vitrine mondiale d’innovation sociale, coopérative et communautaire. »

M. Geremie est entré en fonction comme directeur général le 21 janvier 2019.