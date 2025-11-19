Alexia Grousson

Présente dans la région depuis plus de 20 ans, l’Association marocaine de Toronto (AMDT) poursuit son travail de rassemblement et de soutien auprès d’une communauté bien implantée dans la métropole.

Pour Soraya Kettani, vice-présidente de l’organisme, la mission reste inchangée : « Être un repère, un point d’ancrage pour tous les Marocains qui cherchent un réseau ou un lien avec leur culture ». L’association, qui joue souvent le rôle de première ressource pour répondre aux questions ou aiguiller les nouveaux arrivants, maintient un contact constant avec ses membres, notamment grâce à un groupe WhatsApp très actif.

Au fil des années, l’AMDT a multiplié les initiatives afin de renforcer les liens au sein de la communauté et de faire découvrir la richesse du patrimoine marocain aux Torontois. Parmi les activités phares figurent une grande soirée culturelle annuelle ainsi que des bazars organisés tous les deux ou trois mois.

L’un d’eux s’est déroulé le samedi 8 novembre au siège de l’Association à Scarborough. Sur place, des exposants présentaient de la nourriture, des objets artisanaux et des habits traditionnels. « Ce bazar permet à des commerçants marocains de se faire connaître. Cependant, c’est surtout un moment de rencontre et de solidarité où nos membres renouent avec leur culture dans un contexte éloigné du pays d’origine », souligne Mme Kettani. L’événement, très attendu par la communauté, attire également des gens curieux de découvrir des aspects culturels ou d’obtenir des conseils pratiques sur l’installation et l’intégration à Toronto.

Cette dynamique communautaire s’inscrit dans un contexte de reconnaissance officielle de la Ville. Depuis quelques années, Toronto désigne novembre comme le Mois du patrimoine marocain, un geste salué tant par les organismes que par les résidents. Dans un communiqué, la mairesse Olivia Chow a rappelé que cette célébration offre « l’occasion d’en apprendre davantage sur l’une des plus anciennes civilisations du monde, riche de sa diversité et de ses coutumes » et a exprimé la gratitude de la Ville envers les contributions culturelles, économiques, politiques et sociales de la communauté marocaine, qui « incarnent la devise de la Ville : La diversité, notre force ». L’AMDT remercie d’ailleurs l’Ambassade du Maroc au Canada et le ministère des Affaires étrangères pour leur soutien.

Le 15 novembre, la communauté s’est réunie à l’hôtel de ville pour le lever du drapeau marocain, un moment symbolique volontairement fixé près de la date de la Marche verte et en fin de semaine pour favoriser la participation.

« La culture marocaine est pleinement présente ici et la communauté est reconnue comme faisant partie du territoire torontois. C’est une forme d’ouverture à notre culture et une manière de souligner la force, l’engagement et la participation des Marocains dans la vie de la Ville », explique Soraya Kettani. Pour plusieurs familles établies depuis 40 ou 45 ans, cette reconnaissance renforce le sentiment d’appartenance et encourage la poursuite des initiatives locales.

Alors que s’achève le Mois du patrimoine marocain, l’AMDT se tourne déjà vers les activités à venir. Les préparatifs pour le mois du Ramadan sont en cours, suivi de la traditionnelle soirée culturelle, un rendez-vous très attendu qui clôturera la programmation annuelle de l’Association. Fidèle à sa mission, l’organisme continue ainsi de faire rayonner la culture marocaine tout en consolidant les liens qui unissent sa communauté au cœur de la métropole canadienne.

Photo (AMDT) : La bazar réunit des membres de la communauté marocaine