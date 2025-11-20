Alexia Grousson

Micheline Yohou Rabet est une francophone vivant à Toronto. Belge et Ivoirienne de naissance, elle incarne le pont entre les cultures, la recherche et l’action sociale. Titulaire d’une maîtrise en criminologie et d’un baccalauréat en travail social, elle a également obtenu un doctorat axé sur l’adaptation interculturelle de la supervision clinique et du leadership.

Depuis le début de sa carrière, Mme Rabet s’intéresse à la manière dont les pratiques sociales peuvent mieux s’adapter à la diversité humaine et culturelle. Après avoir travaillé dans les services à la jeunesse et la justice, elle s’est tournée vers la prévention en milieu scolaire et la santé mentale, domaines dans lesquels elle œuvre depuis plus de 14 ans.

Également formatrice et animatrice communautaire, elle s’investit activement dans la formation des futurs travailleurs sociaux et la sensibilisation aux enjeux de santé mentale, notamment au sein des communautés francophones.

« J’ai souvent cherché à comprendre à quel moment les gens se sentent vraiment en équilibre mais aussi, comment ils peuvent le retrouver. Cet équilibre est propre à chacun : pour certains, il passe par la respiration, la musique, la marche, etc. Mais donnons-nous vraiment, en tant qu’institutions, l’espace pour aider les gens à le rechercher? », confie-t-elle.

C’est à partir d’un moment d’introspection que Micheline Yohou Rabet a fondé My Equilibre, une initiative centrée sur le bien-être et la reconnexion à soi. « Il y a eu un moment où mes identités multiples ne coexistaient plus et s’entrechoquaient », raconte-t-elle. De cette prise de conscience est née une plateforme visant à accompagner les personnes, jeunes ou adultes, qui se sentent perdues ou déconnectées d’elles-mêmes.

My Equilibre repose sur une conviction forte : l’équilibre ne se trouve pas à l’extérieur, mais en soi. Dans sa dimension collective, il s’inscrit aussi dans la dynamique propre à chaque communauté. Tout en français, le site offre des consultations individuelles et de groupe, du coaching organisationnel, des thérapies familiales et communautaires, ainsi que des ateliers sur le bien-être mental. Des séances EMDR et des groupes de soutien complètent cette offre inclusive.

« L’objectif est de répondre aux besoins des communautés locales et d’offrir une vision plus équilibrée de la santé mentale, particulièrement au sein des communautés afrodescendantes, où persistent encore de nombreux tabous et non-dits. Beaucoup de familles n’osent pas chercher de l’aide, et ces silences deviennent transgénérationnels », explique Mme Rabet.

Afin de briser ces barrières, elle privilégie des approches informelles, notamment à travers Le Temps d’EntreNous, une série de vidéos et de podcasts inspirée des discussions à l’ombre de l’arbre à palabre, lieu traditionnel africain d’échange et de transmission du savoir.

« Sous l’arbre à palabre, on écoute les sages et on partage les expériences. J’ai voulu recréer cet espace en ligne, avec des invités inspirants et des conversations bienveillantes », précise-t-elle.

Le premier épisode, lancé le 12 novembre, a suscité un vif intérêt : plus de 1300 vues et une vingtaine de commentaires en 24 heures. Elle y aborde notamment les tabous autour de la santé mentale. « Il ne suffit pas de mettre un pansement sur un problème : il faut aller au cœur, faire de la prévention mais aussi apprendre à prendre soin de soi avant d’être en mesure d’aider les autres », souligne la fondatrice.

Toujours dans une démarche de transmission, Micheline Yohou Rabet prépare un camp destiné aux jeunes filles afrodescendantes, un projet né de ses propres observations et de discussions familiales. Elle souhaite y aborder les questions liées à l’estime de soi, à l’apparence et à l’identité culturelle.

« Beaucoup de jeunes filles subissent des remarques sur leur apparence ou leur couleur de peau et finissent par se détacher de leurs racines. Ce camp vise à les aider à se redécouvrir, à se reconnecter à leur culture et à en être fières », conclut-elle avec émotion.

À travers ses initiatives, Micheline Yohou Rabet cherche à bâtir des ponts entre les cultures, entre les générations et surtout entre l’individu et son propre équilibre. Un engagement profondément humain, qui rappelle que la santé mentale commence par l’écoute, la compréhension et la bienveillance.

Photo (Crédit : Micheline Yohou Rabet) : Micheline Yohou Rabet et Jean-Luc Amoikon pendant le tournage du podcast LeTemps d’EntreNous