L’Université de l’Ontario français (UOF) et l’Ontario Institute for Studies in Education (OISE) de l’Université de Toronto ont paraphé un protocole d’entente récemment pour resserrer les liens entre leurs communautés universitaires dans les domaines de l’éducation et de la recherche.

Cette entente de cinq ans vise à favoriser la création d’activités conjointes et à encourager les échanges entre les professeurs, chercheurs et étudiants des deux établissements. Les domaines de coopération seront, entre autres, la formation, la recherche collaborative, la mobilité étudiante et de membres du corps professoral.

« Cet accord illustre notre volonté de bâtir des ponts avec des institutions d’envergure comme l’OISE, tout en confirmant la pertinence de l’offre académique et de recherche de l’UOF. L’équité et l’innovation, au cœur des valeurs de l’OISE, s’harmonisent parfaitement avec l’audace et l’approche transdisciplinaire qui caractérisent l’UOF. Ce partenariat s’appuie sur les collaborations existantes depuis les débuts de la création de l’UOF », déclare Normand Labrie, recteur et vice-chancelier de l’UOF.

« C’est une occasion incroyable pour nos deux établissements d’échanger des idées, d’approfondir des enjeux universitaires et de concevoir, puis de mettre en œuvre, des collaborations en matière de programmes et de recherche sur des thèmes d’intérêt commun », renchérit la professeure Erica N. Walker, doyenne de l’OISE.

Photo (Crédit : OISE) : La signature du protocole d’entente a eu lieu sur le campus de l’UOF avec, assis de gauche à droite, Erica N. Walker, Normand Labrie et Isabel Dostaler, vice-rectrice aux études et à la recherche.