Du 25 au 28 avril avait lieu la deuxième édition des Journées belges à Toronto. Les dernières Journées belges remontent à 2016. Organisée par l’Ambassade de Belgique au Canada, « l’objectif final est de donner de la visibilité aux liens d’amitié et de coopération qui existent entre la Belgique et le Canada, plus particulièrement avec la Ville de Toronto », exprimait Patrick Van Gheel, ambassadeur de Belgique au Canada.



La soirée d’ouverture de l’événement était organisée en partenariat avec l’Alliance française de Toronto, la délégation Wallonie-Bruxelles au Québec, le Festival du film de l’Union européenne à Toronto et Cinéfranco avec la projection du film Paris pieds nus.

« Les activités offertes cette année ont soit une facette socioculturelle ou économique. Parmi celles à dimension économique, un entretien avec le Canada Economic Forum était diffusé le 27 avril. Les questions de coopération bilatérale en matière économique, de commerce et d’énergie ont notamment été abordées.



Puis, en collaboration avec CanCham Belux, un webinaire sur le Canada comme destination d’investissement était proposé. Le Canada accueille en effet de nombreux et importants investissements belges, comme Tractebel, Deliverect, Puratos, Umicore, et Cubigo. »



Il est important de noter qu’à ce jour, plus de 80 entreprises belges sont actives au Canada et que 70 filiales canadiennes sont établies en Belgique. En 2021, la Belgique a battu le record absolu de ses exportations vers le Canada. Elle est le producteur majeur de vaccins et de produits chimiques.



L’une des innovations majeures de cette année a été la soirée de gala au cours de laquelle la Chambre de commerce belgo-canadienne a remis ses premiers Business Excellence Awards le 28 avril au musée Gardiner.



L’ambassadeur de Belgique expliquait que « l’objectif était de promouvoir les différents aspects d’une coopération bilatérale qui existe de longue date et qui continue de s’intensifier d’année en année. Que cela soit au niveau fédéral ou provincial, et même régional, dans les domaines économique, commercial, énergétique, culturel ou éducatif, les échanges ont en effet augmenté tant en quantité qu’en qualité ».



Les Journées belges de Toronto constituent la plus importante initiative prise par l’Ambassade de Belgique depuis la visite d’État de 2018. Le rendez-vous est déjà fixé pour l’année prochaine.

Photo: Patrick Van Gheel, ambassadeur de Belgique au Canada

(Source: Facebook de l’Ambassade de Belgique)