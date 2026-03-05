Alexia Grousson

« La peinture est une poésie qui se voit au lieu de se sentir », écrivait Léonard de Vinci, afin de souligner la puissance expressive des arts visuels sans recourir aux mots. Une peinture peut émouvoir autant qu’un poème, simplement par la force de son image et de ses couleurs.

C’est dans cet esprit que l’organisme Toogether a organisé, fin février, son premier atelier de peinture destiné aux débutants, une initiative pour élargir son offre autour d’activités créatives et conviviales.

L’origine de ce projet s’explique autant par une envie d’exploration artistique que par une volonté de partager cette passion. « Avec une amie qui peint beaucoup, on voulait faire un atelier nouveau, enseigner une nouvelle chose. Et depuis longtemps, je souhaite développer le côté atelier plus créatif de l’organisme », raconte Anya Ouchaou, fondatrice de Toogether.

Accueillis dans un lieu chaleureux entièrement privatisé, sept participants ont répondu à l’appel : un nombre volontairement limité afin de permettre un accompagnement attentif de chacun.

L’atelier de deux heures et demie proposait une introduction à la peinture acrylique sur toile sous la supervision de l’enseignante Julie Ouertani. Le matériel était fourni et chaque étape de la création – du choix des pinceaux au mélange des couleurs – a été expliquée pas à pas, avec des démonstrations concrètes pour apprendre à réaliser des dégradés et des paysages simples.

Après une première installation autour de boissons chaudes et de collations, chaque participant était invité à se présenter, favorisant ainsi un climat de détente et d’échanges.

Cette rencontre artistique n’a pas seulement permis un apprentissage technique, elle a aussi offert une occasion de tisser des liens. « J’étais contente de revoir des habitués qui viennent pour le crochet aussi. C’est de voir qu’il y a de la fidélisation et que les anglophones viennent aussi », ajoute Anya Ouchaou.

Au fil de l’atelier, les participants, concentrés, ont laissé libre cours à leur créativité et sont repartis avec leur œuvre achevée, une expérience qui, selon l’organisatrice, a été unanimement appréciée.

« Ils étaient tous bien concentrés, ça parlait peu. C’est sûr, nous allons reprogrammer cet atelier prochainement », confie-t-elle, visiblement satisfaite du déroulement et des commentaires positifs. Pour elle, assister à l’atelier, gérer le matériel et contribuer à cette dynamique a été particulièrement gratifiant : « C’était très agréable à organiser. Les participants étaient réceptifs et vraiment sympas. On a passé un bon moment de détente et je ferai ma propre toile une prochaine fois ».

Dans la continuité de cette initiative, Toogether prévoit de nouvelles rencontres d’ici la fin du mois de mars, autour du crochet ou de la peinture, tout en maintenant ses « meet-ups loup-garou ». L’organisme prépare également une soirée pour célébrer son premier anniversaire en avril, promettant ainsi de poursuivre son engagement à créer des espaces d’expression, de partage et de créativité.

Photo (Courtoisie : Anya Ouchaou) : Les participants exposent fièrement leur création.