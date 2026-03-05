Alexia Grousson

Le mois dernier, le Centre canadien pour l’unité de la famille (CCF) a présenté une soirée de gala intitulée Rythmes et Cultures, au Versailles Convention Centre de Mississauga.

« L’événement visait surtout à reconnaître et célébrer la culture, à favoriser la transmission entre générations et à rassembler les peuples. Nous voulions créer un moment positif et inclusif, souligner la richesse de la culture afrodescendante et les talents qui en émanent, tout en construisant un dialogue, en rapprochant les communautés et en tissant des liens entre les institutions et les citoyens », explique Gracia Ibara, coordonnatrice au Centre.

Plus de 300 personnes ont assisté à cette immersion culturelle complète qui a débuté par des discours officiels, suivis d’une conférence de Franklin Weledji, directeur général de l’organisme, qui portait sur la contribution des communautés noires au Canada et sur les moyens d’accompagner les parents nouvellement arrivés face au décrochage scolaire.

La soirée s’est poursuivie avec un repas mêlant plats issus de spécialités africaines et caribéennes pour refléter la diversité culinaire et permettre à chacun de se retrouver dans son assiette.

La soirée a mis en valeur la créativité artistique avec un défilé de mode africaine orchestré par Ori Kréa, styliste de Toronto. Celui-ci présentait des vêtements traditionnels et contemporains, du quotidien aux tenues de cérémonie, accompagnés d’accessoires. Plusieurs exposants proposaient également leurs créations et autres produits culturels. Des certificats de reconnaissance ont été remis aux bénévoles pour les remercier de leur aide et de leur engagement sans faille envers le CCF.

Les performances artistiques ont donné à la soirée une dimension vibrante : Amara Kanté et son groupe Kouraba ont ouvert le bal avec des percussions et des danses africaines, reflet de la richesse des traditions musicales de l’Afrique de l’Ouest.

Le groupe Black Parents, venu de Montréal, a ensuite fait résonner la musique traditionnelle haïtienne. Il a partagé son héritage musical familial avec le public. Un spectacle de danse présenté par l’Association haïtienne de Hamilton a également plongé les participants au cœur des danses traditionnelles du pays. Enfin, DJ Emmanuel a conclu la soirée en invitant tout le monde à se rassembler sur la piste de danse au son de musiques variées, ce qui a créé une atmosphère festive.

La présence de la mairesse de Mississauga, qui est restée tard dans la soirée, a souligné l’importance de cette initiative. « La soirée a été un moment profondément émouvant et riche en diversité, marqué par une forte présence de différentes communautés. En partageant ce moment ensemble, nous construisons des liens solides et prospérons collectivement. C’était une soirée diversifiée où chaque culture a trouvé sa place, reflet de la fierté communautaire et la transmission intergénérationnelle. Même minoritaires, les francophones sont bien présents », conclut Gracia Ibara.

-30-

Photos : Les convives ont savouré un repas aux saveurs du monde. (Crédit : CCF)