Au cours de la dernière année, l’Entité 4 a travaillé étroitement avec le Centre de santé communautaire (CSC) TAIBU, le ministère des Affaires francophones, le ministère de la Santé, le RLISS du Centre-Est et Santé Ontario (Est) vers l’obtention d’une désignation partielle du CSC TAIBU pour ses services de soins primaires et ses programmes de promotion de la santé en français.

« Depuis sa création, le CSC TAIBU travaille à améliorer la santé des communautés racialisées et marginalisées, incluant celles qui parlent français, déclare Liben Gebremikael, directeur général de TAIBU. Ceci représente un grand succès pour nous et est le résultat de plus de six ans de collaboration avec le RLISS du Centre-Est, la Coalition pour des communautés francophones en santé de Scarborough et l’Entité 4 pour assurer que les communautés francophones de Scarborough aient accès à des services culturellement et linguistiquement adaptés. »

« La désignation est une reconnaissance par le gouvernement de l’Ontario de l’engagement d’un organisme envers les communautés francophones qu’il dessert, affirme Yves Lévesque, président du conseil d’administration de l’Entité 4. C’est une promesse de bâtir et pérenniser des services de santé en français de haute qualité. Nous félicitons l’équipe du CSC TAIBU pour son dévouement à offrir des résultats positifs pour les patients francophones en réduisant les barrières linguistiques.

« Le CSC TAIBU CHC est le premier fournisseur de services du RLISS du Centre-Est détenteur d’une désignation partielle, poursuit M. Lévesque. Avec des partenaires comme TAIBU, nous espérons continuer à bâtir l’accès à des soins de haute qualité centrés sur le patient pour nos communautés francophones. »

Le mandat de l’Entité 4 consiste à améliorer l’accès à des services de santé en français. Dans le cadre de ce mandat, l’Entité 4 soutient et accompagne les fournisseurs de services dans le processus de désignation.

Le CSC TAIBU fournit des soins de santé primaires et des services connexes à sa clientèle prioritaire, la population de race noire de la région du Grand Toronto, ainsi qu’aux personnes résidant dans la communauté locale de Malvern. Nous sommes conscients qu’une oppression systémique a donné lieu à des problèmes de santé au sein des communautés de race noire, et nous fournissions ces services en adoptant des pratiques intersectionnelles, équitables et d’affirmation culturelle qui favorisent le bien-être général, la sensibilisation de la santé et la prévention.

PHOTO (archives Le Métropolitain) – Liben Gebremikael, directeur général de TAIBU