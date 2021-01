La Semaine de la francophonie de Toronto 2021 présente une programmation entièrement virtuelle, sous le thème 20 ans tous ensemble !

En mars dernier, à quelques jours de l’ouverture de ce qui devait être la 20e édition de la Semaine de la francophonie de Toronto (SFT), le comité organisateur avait été contraint d’annuler la programmation de 2020 en raison de la pandémie du coronavirus.

« Célébrer notre francophonie avec autant d’acteurs communautaires mobilisés pour faire rayonner notre langue et notre culture à Toronto est un privilège pour le Collège Boréal. La SFT, c’est d’abord une fête, mais c’est aussi un grand moment de sensibilisation quant au poids et à l’évolution de la francophonie à Toronto. Et la programmation virtuelle de cette année sera époustouflante! », a déclaré Lise Béland, présidente du comité de la SFT et vice-présidente Toronto et CSO du Collège Boréal

La 20e édition sera donc célébrée en mode virtuel du 20 au 27 mars prochain.

Le samedi 20 mars, la semaine débutera avec la soirée de lancement, présentée par le comité organisateur de la SFT pour tous les francophones et francophiles du Grand Toronto, petits et grands.

La soirée commencera dès 18 h 30 avec le mot d’ouverture et l’intervention de plusieurs personnalités. À 19 h, le spectacle Blizzard, produit par la compagnie de cirque québécoise FLIP Fabrique, emportera le public dans un voyage fou, poétique et tendre en plein hiver. Avec des artistes au sommet de leur art et une poésie visuelle hors du commun, Blizzard promet de tout souffler sur son passage.

À 20 h, cinq auteurs-compositeurs-interprètes de l’Ontario seront mis à l’honneur. Représentatifs de la francophonie torontoise, ils présenteront une succession de mini concerts intimistes. Ce spectacle musical, qui mettra de l’avant la richesse et les nombreuses influences de la scène musicale franco-torontoise, ravira les amateurs de musique et permettra de célébrer en chanson la Journée internationale de la Francophonie.

Le samedi 27 mars, des activités seront présentées lors de la journée familiale. Concours vidéo, jeux-questionnaires et chasse-aux-réponses en ligne ne sont que quelques-unes des activités qui permettront aux petits et aux grands de célébrer toutes les couleurs de la francophonie.

Tous les détails sur la programmation seront annoncés au cours des prochaines semaines. Les francophones et francophiles sont invités à participer à des dizaines d’activités culturelles, artistiques, littéraires et scientifiques, dont de très nombreuses gratuites.

Journée internationale de la francophonie

Organisée chaque année autour du 20 mars, Journée internationale de la francophonie, la SFT est avant tout une célébration de la langue française et des cultures francophones à Toronto.

Depuis 2018, le Collège Boréal assure, sous la présidence de Lise Béland, la coordination du comité organisateur, lequel rassemble une douzaine d’organismes francophones à l’initiative des festivités.

Le comité organisateur encourage les partenaires communautaires francophones à se joindre aux célébrations de cette 20e édition en organisant des événements dans le cadre de la semaine et en les promouvant sur le site internet de la Semaine de la francophonie.

Pour rester à l’affut des dernières nouvelles et de la programmation, consultez régulièrement le site semainefrancophonietoronto.com ou l’événement Facebook Semaine de la francophonie de Toronto 2021.

Comité organisateur

Collège Boréal (coordinateur), Bureau du Québec à Toronto, Ministère des Affaires francophones, Théâtre français de Toronto, Centre francophone du Grand Toronto, Francophonie en Fête, Collège universitaire Glendon, Alliance Française de Toronto, ACFO Toronto, Oasis Centre des Femmes, Toronto French School, Le MOFIF