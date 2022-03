Un beau partenariat se taille au sein de l’Ontario français. Le Bureau du regroupement des artistes visuels de l’Ontario (BRAVO) relance son symposium d’art en présentiel à l’Université de l’Ontario français (UOF) du 5 au 7 avril et aussi en mode virtuel complémentaire.

« L’UOF et BRAVO sont des acteurs dans la communauté francophone. On peut reconnaître les neuf grands conférenciers qui seront présents au symposium », indique Yves Larocque, directeur général de BRAVO.

La conférence se penche sur le fonctionnement du cerveau lors de diverses pratiques créatives et artistiques. « Les conférences décortiqueront les émotions par rapport à l’art et la créativité, le cerveau durant les activités créatives et physiques et la façon dont le cerveau perçoit la beauté », précise le directeur général.

Il assure que ce n’est pas un congrès de neuroscience hors d’atteinte. Au contraire, le symposium est ouvert au grand public qui s’intéresse à l’art, à la culture et à la créativité. « Toutes ces images qu’on voit dans les médias entrent à différents endroits dans le cerveau. La langue maternelle influence-t-elle aussi cette réception? », demande-t-il.

Il y a également le sujet fascinant de l’épigénétique, l’idée que l’ADN peut être changé par les émotions. « Longtemps, on a cru que l’ADN ne pouvait pas être muté. Depuis environ 15 ans, on voit que la culture, la société et la famille contribuent à la mutation de l’ADN », explique M. Larocque.

Cette conclusion vient renforcir l’importance de la diversité dans l’art. « Une œuvre d’art de l’Ontario français ne diffère-t-elle pas alors des autres? Même chose avec les autres cultures aussi », dit-il.

Le symposium offre une possibilité d’apprentissage et de formation, un regard intérieur sur la culture qui se forme au sein d’une communauté. « C’est une occasion pour la francophonie de se rassembler, se rencontrer, de parler de nouveaux aspects qui se rapportent à notre bien-être », affirme M. Larocque.

Le symposium fait aussi partie d’un calendrier d’activités qui fête les 30 ans d’existence de BRAVO. « Le 4 avril à l’Alliance française, nous ferons le lancement de la saison et du livre Confluences que nous avons publié l’automne dernier », conclut M. Larocque

Pour s’inscrire au symposium ART, rendez-vous sur le site Web de BRAVOart.org en cliquant sur le lien https://pheedloop.com/EVEWKJJLMVSGT/site/register/