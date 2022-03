À l’aube de l’arrivée du printemps et depuis que les restrictions s’estompent peu à peu, le groupe franco-ontarien Les Chiclettes s’envole vers les communautés francophones de l’Ouest et du Nord canadien.

Le trio, composé de Geneviève Cholette, Julie Kim et Nathalie Nadon, était la semaine dernière en Colombie-Britannique, et il passera le reste du mois à y arpenter l’Alberta et le Manitoba. De plus, quelques prestations au Yukon et aux Territoires du Nord-Ouest sont prévues.

« Nous adorons voir du pays, aller à la découverte des différentes communautés francophones à travers le Canada. C’est certain qu’il va nous arriver plein d’aventures tordantes qui vont sans doute faire du bon matériel pour un prochain spectacle », partage Mme Nadon. Elles auront 18 vols à prendre en 25 jours, passeront trois fois par Vancouver, quatre fois par Edmonton, et tout ça après déjà une dizaine de spectacles en Ontario.

Et pour rester en pleine forme durant ce rythme effréné? Il s’agit de prendre soin de soi évidemment. « On s’entraîne le matin dans nos chambres, on boit beaucoup d’eau, on va marcher dès qu’on peut le faire et on essaie de ne pas prendre trop de vin », confie Mme Nadon.

En Ontario, c’était la troisième tournée de la formation en 12 ans. « Les gens nous connaissent, nous aiment et surtout, cette année, ils nous attendaient de pied ferme », affirme Julie Kim Beaudry.

Dans l’Ouest, elles percent tranquillement le marché. « Nous sommes beaucoup moins connues, nous devons séduire et conquérir le public. Mais, c’est très stimulant d’aller à la rencontre de nouveaux publics », explique Mme Beaudry. « Chacune des communautés est accueillante et reconnaissante de nous recevoir dans leur coin de pays », ajoute Mme Cholette.

Pour elles, contribuer au rayonnement de la culture franco-ontarienne par le biais de leur musique, et leur spectacle à travers le pays est un gros succès. « Si on réussit simplement à faire sortir les gens de chez eux pour venir découvrir un nouveau groupe de musique de l’Ontario, nous serons comblées », précise Geneviève Cholette.

The F World

Une chanson qui marque la tournée est le troisième simpledes Chiclettesintitulé Le F World. « Avec cette chanson, nous voulons rectifier enfin une grosse faute d’orthographe! Selon nous, le mot « femme » devrait s’épeler avec un « F » majuscule », indique Mme Nadon. Cette chanson annonce un nouveau monde où la force de l’énergie féminine sera enfin à la barre du bateau de l’humanité afin de rétablir l’équilibre.

« Tout comme l’eau, la Femme peut, quand elle le veut, se faire tempête ou être d’un doux soyeux », décrit Mme Beaudry.

« C’est sans épée que Le F World est né nous voulons amener le public loin de notre folie et notre pétillant habituel pour lui proposer l’autre côté de notre personnalité musicale : notre forte douceur », conclut Nathalie Nadon.

D’ailleurs, la sortie du nouveau vidéoclip de cette chanson a coïncidé avec les célébrations de la Journée internationale du droit des femmes et est disponible sur la chaîne YouTube.

La chanson fait aussi écho à la bourse d’études Je m’aime, une initiative du trio qui roule maintenant depuis six ans. « La bourse d’études s’adresse aux femmes francophones à travers l’Ontario qui désirent retourner aux études. Elles ont jusqu’au 15 avril pour s’inscrire en passant sur notre site www.leschiclettes.com », précise Geneviève Cholette.

(Crédit photo : Jen Squires)