Village des pionniers Black Creek

Les 17 et 18 décembre, de 11 h à 16 h, le père Noël vient faire son tour au Village pour rencontrer les enfants. Ces jeunes pourront même devenir un de ses lutins en accomplissant certaines tâches, dont la fabrication de jouets et de cartes de Noël traditionnelles. Les petits découvriront ainsi la magie des fêtes à l’école des lutins. Tous les membres de la famille apprécieront goûter aux gâteries préférées du joyeux bonhomme et le spectacle de marionnettes. Du chocolat chaud sera également offert. Info et prix : www.blackcreek.ca

Winterfest

Jusqu’au 31 décembre, Canada’s Wonderland (Vaughan) se transforme en une expérience festive pour toute la famille. Parmi les activités figurent le patinage sur le lac SnowFlake, divers spectacles du temps des fêtes, des millions de lumières et des centaines d’arbres illuminés partout sur le site, y compris deux sapins de 50 pieds sur la rue International. Info et prix : www.canadaswonderland.com

Quartier de La Distillerie

Jusqu’au 31 décembre, dans le quartier historique de La Distillerie, le village d’hiver invite petits et grands venir faire un tour dans l’ambiance festive qui y règne. D’abord, l’immense arbre de Noël d’une hauteur de 51 pieds au cœur du Trinity Square est l’âme de ce village avec ses 70 000 lumières scintillantes, 1700 boules dorées et 1000 étoiles bleues DIOR. Plus de 500 heures de travail ont été requises pour créer cet arbre unique. Les lutins et le père Noël se promèneront le long des rues étroites du quartier alors que pourrez en profiter pour faire vos achats de dernière minute. Avant de partir, n’oubliez pas de prendre une photo! Info et prix : www.thedistilleryvillage.com

Cavalcade of Lights

Jusqu’au 7 janvier, la magie du temps des fêtes bat son plein sur la place Nathan Phillips devant l’hôtel de ville de Toronto qui se transforme en véritable féerie hivernale avec des milliers de lumières qui susciteront des « oh » et des « ah » d’émerveillement. Tous les soirs jusqu’à 22 h, cette activité familiale gratuite est un incontournable de la Ville reine. Pour profiter pleinement de cette sortie, apportez vos patins (vous pouvez aussi en louer sur place). Info : www.toronto.ca

Casa Loma

Jusqu’au 8 janvier, le château historique de Toronto revêt ses parures festives et propose une sortie inoubliable. Ainsi, pendant la journée, petits et grands prendront plaisir à visiter les nombreuses pièces habilement décorées et admirer l’immense sapin dans le foyer à l’entrée ainsi que s’arrêter dans l’atelier du père Noël pour fabriquer un bricolage festif. En soirée, tout illuminé, le château se transforme de nouveau lorsque toutes les lumières multicolores brillent de mille feux. Info et prix : www.casaloma.ca