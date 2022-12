Roger Brideau

L’Amicale a célébré son souper traditionnel de tourtières, dindes et tartes au sucre le samedi 3 décembre. Quel plaisir pour les membres de se revoir et de célébrer ensemble!

Après trois ans d’absence en raison de la pandémie, les membres francophones et francophiles de l’organisme étaient très heureux de se retrouver pour un bon repas et ravis de danser au son de l’orchestre Les demi-tons pendant quelques heures. Nul besoin d’ajouter que le groupe des danseurs en ligne de L’Amicale ont été les vedettes de la soirée.

Quel bonheur de se retrouver ensemble pour un bon repas du temps des fêtes. Les années passent rapidement. Notre dernier souper de Noël était en décembre 2019.

Je profite de l’occasion pour remercier tous ceux qui ont contribué au succès de la soirée : Francine et Louis St-Aubin (décorations de la salle), Anne-Marie Brideau (accueil et coordination des danseurs en ligne), André Lévesque (chant du bénédicité), Gilles Doucet et Doris Mantha (excellent service aux tables), l’orchestre Les demi-tons (excellent choix musical et professionnalisme), Marcelle Jomphe (jeu de collecte de fonds) et féliciter les gagnants Gilles Doucet, Hélène Boudreau et Denis Généreux.

Au cours des prochaines semaines, des renseignements sur l’activité qui aura lieu le 31 décembre, veille du jour de l’An, seront acheminés aux membres. Pour plus de renseignements :905 432-1334.

Photo :

Les danseurs en ligne de L’Amicale. De gauche à droite : Rita Lalonde, Colette Miron, Claudette St-Aubin, Claire Piette, Lina Doucet, Raymonde Dupuis, Doris Mantha, Anne-Marie Brideau, Leona Landry, Jeannette Giguère et Paulette Levesque.