L’Association des femmes d’affaires francophones de la grande région de Toronto et Hamilton organisait, le 2 mai à l’école élémentaire Saint-Jean-Baptiste à Mississauga, une Foire des produits et services en français. Une vingtaine de kiosques étaient prêts à recevoir les visiteurs.

Le but de cette initiative de l’AFAF était de permettre aux parents et membres de la communauté scolaire Saint-Jean-Baptiste de rencontrer des entrepreneurs et fournisseurs de services en français dans les secteurs de la santé, des soins personnels, de la finance, et autres produits de toutes sortes. Cette soirée était également une occasion de réseautage entre gens d’affaires et organismes.

Parmi les participants, le Collège universitaire Glendon, le Conseil scolaire catholique MonAvenir, l’ensemble vocal Les Voix du Cœur, le journal Le Métropolitain et des représentants bilingues de compagnies telles que BMO Nesbitt Burns, Banque Royale du Canada, Gourmets Macarons, Fairmont Hôtels, BDC et Royal LePage.

L’AFAF offrait un repas sous forme de buffet (bouchées, sandwiches, légumes et fruits) aux visiteurs. Mais ce sont plutôt les exposants et organisateurs qui ont profité de ce souper, les visiteurs étant peu nombreux à cette activité. De 18 h 30 à 20 h 30, une quarantaine de personnes ont franchi les portes du gymnase pour faire le tour des kiosques. Mauvais temps, choix du site, manque de promotion ou d’intérêt, ou peut-être un mélange des quatre? Les organisatrices en feront sûrement une expérience d’apprentissage positive pour une prochaine tentative.