Olaïsha Francis

Le secteur canadien des soins de santé fait face à une crise persistante de main-d’œuvre. Pour répondre à cette pénurie, le gouvernement fédéral investit dans des initiatives visant à soutenir l’intégration des travailleurs qualifiés formés à l’étranger. Parmi elles, le projet Santé Immigration Francophone joue un rôle clé en facilitant l’accès au marché du travail pour les nouveaux arrivants francophones dans le domaine de la santé.

Le 11 mars, lors d’une rencontre virtuelle, le Réseau franco-santé du Sud de l’Ontario et les 16 réseaux de santé francophones du pays ont présenté les avancées du projet. Avant son lancement, les démarches d’intégration pour les professionnels de santé immigrants étaient longues et complexes, freinées par des procédures administratives lourdes. Grâce au financement d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, Santé Immigration Francophone a mis en place des outils pour simplifier ces processus et accélérer l’entrée en fonction des professionnels.

« Nous avons récemment lancé sept formations en ligne accréditées sur la plateforme Accès éQUITÉ, ainsi que plusieurs ressources spécifiques aux médecins et infirmiers formés à l’étranger », explique Houda Zrelli, responsable du projet. Parmi ces ressources figurent des guides pratiques sur l’équivalence des diplômes et les démarches d’accréditation, désormais accessibles sur la plateforme Accès éQUITÉ.

Au-delà des outils numériques, le projet vise à offrir un accompagnement personnalisé aux professionnels en cours d’intégration. À partir d’avril, ces ressources seront également disponibles en anglais afin d’élargir leur portée.

Cette initiative ne se limite pas à l’aspect administratif. Elle entend aussi sensibiliser aux défis spécifiques rencontrés par les immigrants francophones dans le système de santé ontarien. En facilitant leur reconnaissance professionnelle, Santé Immigration Francophone contribue à un système de soins plus inclusif, mieux adapté aux besoins de la population.

En bref, le projet de santé publique pour l’immigration francophone est une initiative importante pour s’attaquer aux défis du système de santé tout en assurant une intégration fluide des professionnels de la santé immigrants vers un système de santé plus inclusif qui répond aux besoins de tous les Ontariens.

Photo (crédit : pexels-ivan-samkov) : Un professionnel de la santé examine les démarches.