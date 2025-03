Denis Poirier

Les francophones de la région de Peel ont eu droit à une activité riche en couleur pour souligner la Semaine de la Francophonie. Le 22 mars, ils se sont rassemblés à Notre Place à Mississauga pour le Festival des arts et cultures francophones présenté par Le Cercle de l’amitié.

Cet événement culturel était animé par Nathalie Nadon. Au programme : exposition artisanale, œuvres d’art, artistes peintres, artéfacts, bijoux autochtones et africains, et quelques surprises dont la présence de Dani Woods, une caricaturiste torontoise qui a fait la caricature de tous ceux qui s’arrêtaient à son kiosque.

L’auteure de livres pour enfants Diya Lim, originaire de l’Île Maurice était sur place pour rencontrer le public et autographier ses œuvres littéraires. Le tout dans une ambiance de fête avec plusieurs prestations musicales d’artistes talentueux de la région.

Le festival a débuté par le mot de bienvenue du président du Cercle de l’amitié, Rajiv Bissessur. Il a remercié son équipe et les nombreux bénévoles pour l’organisation de cette activité, les nombreux exposants et les peuples autochtones qui ont habité le territoire de la région de Peel. « Nous sommes reconnaissants d’avoir l’opportunité de vivre et s’épanouir sur cette terre et rendons hommage à ses premiers habitants, dit-il. Il n’y a pas de meilleure façon de le faire en commençant ce festival avec les danseurs Springcreek de la Première Nation des Mississaugas de New Credit. »

Menés par Daniel Secord, les cinq danseurs représentaient des nations autochtones de diverses régions de l’Ontario, les peuples Anishinabek de la Nation Ojibway que sont aujourd’hui les Mississaugas. Avant chaque danse, il a expliqué l’origine de ces peuples autochtones, la signification de chacune des danses et des chants. Vêtus de leurs plus beaux costumes, ils ont éduqué et charmé un auditoire attentif et assoiffé d’en apprendre davantage sur leur histoire et leurs coutumes.

Cette présentation unique a été suivie de la prestation musicale d’Élie, un couple libanais de la région de York. Thérèse (chanteuse) et Elias Naim (saxophoniste) ont interprété quelques succès du palmarès francophone et des chansons rythmées dans leur langue maternelle qui ont charmé le public.

À la suite de cette immersion dans la musique libanaise, le groupe torontois Welcome Soleil est monté sur scène pour chanter quelques-unes de ses compositions et des airs connus des répertoires québécois et français.

La culture africaine n’était pas négligée pour autant avec la présence d’Adama Daou et son orchestre, un musicien d’origine malienne qui a développé sa pratique des percussions africaines, soit le djembé, le dumdum, la calebasse et le balafon. Les visiteurs ont beaucoup apprécié son style de musique et son grand talent.

Après une pause musicale pour présenter un atelier culinaire, la troupe de danse folklorique polonaise de renommée internationale Lechowia, basée à Mississauga, a fait une démonstration de danses traditionnelles colorées et énergiques qui a fait honneur à sa réputation.

La soirée s’est poursuivie avec le tour de chant de la talentueuse chanteuse Maryem Tollar, suivie par une vedette montante de la scène musicale latino-torontoise, Ana Lía. Originaire de la République Dominicaine, elle a captivé l’auditoire avec un mélange rythmique de musique latine, de jazz, de pop et de flamenco. Une belle découverte pour conclure avec succès une journée remplie d’émotions et de plaisirs.

Photo : Les danseurs Springcreek de la Première Nation des Mississaugas de New Credit