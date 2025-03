Richard Caumartin

Du 18 au 22 mars, le Conseil des organismes francophones de la région de Durham a célébré ses 40 ans au service de la communauté. Depuis sa fondation, l’organisme œuvre au développement, à l’épanouissement et à la vitalité de la communauté francophone en proposant une programmation et des services adaptés à sa clientèle avec, entre autres, des services d’établissement, d’emploi, juridiques ainsi que des activités culturelles.

« Étant donné que les activités de l’organisme ne sont pas nécessairement connues à l’extérieur de la région de Durham, nous croyons qu’il était important de célébrer ces moments où la résilience l’a emporté », souligne la directrice générale de l’organisme, Boluwa Massina.

Pour se faire, trois activités ont eu lieu en commençant par un cocktail-conférence le 18 mars intitulé « Durham : héritage et avenir francophone ». Cette rencontre a réuni quatre intervenants de la région, soit l’entrepreneure Claudia Le Beau, l’ancienne présidente du COFRD, Marcelle Jomphe, le spécialiste en bibliothéconomie Amzil Razzouq et le conseiller scolaire de la région de Durham pour le Conseil scolaire catholique MonAvenir, Marcellin Kwilu Mondo. Cette discussion était modérée par la superviseure des programmes au Collège La Cité, Azza Youssef.

L’événement phare de ces célébrations a certes été le gala anniversaire du 21 mars au Centre des congrès d’Oshawa qui a mis en lumière quatre décennies d’engagement au service de cette communauté, pavant la voie à un avenir prometteur. Ce dîner, présenté à guichet fermé, accueillait un bon nombre de bâtisseurs du COFRD, des partenaires et commanditaires de ces festivités et de l’organisme, et la relève qui représente aujourd’hui au sein du conseil d’administration et du personnel du COFRD le nouveau visage de la francophonie locale qui, comme tant d’autres régions du Centre-Sud, passe par l’immigration francophone.

Plusieurs performances artistiques étaient au programme de cette soirée, soit celles du musicien burkinabé Amadou Kiénou, de la chanteuse Nathalie Nadon, des danseuses africaines de Mbo’ Art D & D, et de l’artiste torontois Abel Maxwell. L’interprétation unique de Mon beau drapeau par une élève francophone de la région a semé beaucoup d’émoi dans la salle, surtout parmi ceux et celles qui se sont démenés durant quatre décennies pour mettre en place les services en français à Durham.

Autre moment important de ce gala, les organisateurs ont présenté pour la première fois une vidéo commémorative retraçant les plus grands moments de l’histoire de cette communauté avec de nombreux témoignages des pionniers et administrateurs de l’organisme, passé et présent. Plusieurs hommages et témoignages ont nourri l’atmosphère de cette soirée anniversaire dont les détails et photos feront l’objet d’une section spéciale du journal Le Métropolitain au début du mois d’avril.

Finalement, pour conclure cette semaine de réjouissances le 22 mars, le trio québécois les Colocs-Ensemble a donné un spectacle à l’École secondaire catholique Saint-Charles-Garnier où il a proposé une musique embellie par des échanges de souvenirs et d’anecdotes historique.

« Le COFRD est un diffuseur pluridisciplinaire, ce qui veut dire que nous produisons des artistes francophones d’ici et d’ailleurs dans la communauté, mais aussi dans les écoles. Nous avons donc fait venir un groupe du Québec qui a fait la pluie et le beau temps dans la francophonie pour agrémenter une soirée dans la salle Olga Lambert de cette école à Whitby. Une salle que le COFRD, grâce à un financement de la Fondation Trillium et de Patrimoine canadien, a pu installer un nouvel éclairage et un nouveau système de son l’an dernier », indique Mme Massina.

L’histoire se poursuit maintenant avec le regard tourné vers l’avenir et l’intégration de nouvelles familles francophones dans la région.

Photo : C’est à guichet fermé que le gala a été présenté au palais des congrès d’Oshawa.