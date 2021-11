L’Association marocaine de Toronto (AMDT) et Banque Afrique – BMCE ont signé un accord de partenariat afin de répondre aux besoins croissants des Marocains du Grand Toronto.

Ce partenariat permettra au groupe financier d’utiliser les locaux de l’AMDT, d’avoir une visibilité et une exclusivité en offrant des services financiers ainsi qu’un soutien bancaire aux clients individuels. En contrepartie, Banque Afrique – BMCE accepte d’apporter un soutien financier à l’organisme marocain.

De plus, ce partenariat cible aussi les entreprises marocaines et canadiennes afin de les soutenir dans le milieu des affaires au Canada, au Maroc et même ailleurs en Afrique.

Cet accord a été signé par le président de l’AMDT, Faouzi Metouilli et le directeur du groupe Banque Afrique – BMCE, Rachid Kharouji en présence de l’ambassadeur du Royaume du Maroc, Souriya Otmani, le juge de paix Mohamed Brihmi, le consul général du Royaume du Maroc – Toronto, Rachid Zein, le consul général du Royaume du Maroc – Montréal, Mhamed Ifriquine, la directrice du Centre culturel Dar Al Maghrib, Houda Zemmouri, le chef d’Atti jari Wafabank, Mohamed Hamdouni, le chef de BCP Banque populaire, Youness Zemmouri ainsi que plusieurs autres dignitaires.

Banque Afrique – BMCE offre divers services bancaires et financiers aux particuliers, professionnels et entreprises au Maroc et à l’international.