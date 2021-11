Théâtre Action a mis sur pied un projet d’écriture collectif qui s’est terminé avec la création du Musée imaginaire de l’Ontario français. Cette activité, qui a commencé il y a environ trois ans, a réuni plusieurs membres et organismes de la communauté théâtrale francophone de la province. Le désir d’écrire ensemble s’est manifesté haut et fort à la suite de discussions avec les troupes communautaires.

« Au début de l’initiative en 2019, j’ai animé les sessions d’écriture », explique Antoine Côté Legault, coordonnateur des services dramaturgiques et de la formation à Théâtre Action. Il raconte que chaque auteur du projet a apporté un objet symbolique de son Ontario français.

« Ç’a créé une sorte de musée qui est devenu plus abstrait par la suite lorsque les objets ont pris la forme de rêves, de personnages, de lieux. J’ai ensuite eu la tâche de prendre ça et faire un tout aussi cohérent que possible », affirme-t-il.

Le fait que le projet s’est déroulé en ligne a permis un engagement provincial. « Nous avons eu le bonheur d’avoir des gens de partout. C’est donc un portrait large et vaste que nous avons peint de c’est quoi vivre en français en Ontario », dit-il.

Après la phase d’écriture, le projet est passé à l’étape de développement et de création de la pièce. Au total, 14 comédiens et 8 metteurs en scène ont travaillé une vingtaine de tableaux (saynètes) avec un mentorat des artistes Vincent Leblanc-Beaudoin au jeu d’acteur et Magali Lemèle à la mise en scène.

« Il y a toute sorte de défis. Zoom, ça reste une plateforme de vidéoconférence. On a dû trouver des solutions. Mais vraiment, malgré la complexité technique, ça nous a permis un mélange de générations, un rassemblement où nous avons tous beaucoup appris », partage M. Côté Legault.

Bien que l’expérience s’inscrive dans une trajectoire historique d’un Ontario français conté par les Franco-Ontariens, il a surtout une base humaine. « Certains participants du projet habitent leur région depuis 40 ans. C’est leur vécu personnel à travers le prisme de l’expérience de vie d’un Franco-Ontarien », révèle M. Côté Legault. Il utilise les mots création collective artistique. « Nous avons représenté de façon contemporaine le Franco-Ontarien, mais si ça touche un côté historique, eh bien tant mieux », ajoute-t-il.

C’est en 1975 qu’est apparu le drapeau franco-ontarien, et plusieurs organismes francophones fondés dans les années 1970, fêtent maintenant des jalons importants.

« C’est dans l’ADN de Théâtre Action de créer des occasions de rassemblement et ce projet a fait écho à l’héritage de faire un projet collectif », confirme-t-il.

Encore une fois, la magie du théâtre vient orchestrer cette œuvre collective. « Je me suis retrouvé un peu au milieu d’un jeu de quilles, mais ce sont tous les passionnés du théâtre qui ont fait en sorte que ce Musée de l’imaginaire devienne réalité », conclut M. Côté Legault, reconnaissant.

PHOTO (source: Facebook) – Antoine Côté Legault