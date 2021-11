La Société économique de l’Ontario (SÉO) a tenu, en personne, son Gala de récompense des petites et moyennes entreprises de l’Ontario français. « On est ensemble, pas tout croche devant un zoom, pas de chat qui passe derrière et pas de pyjama. L’humain a reconquis sa place », s’exclame l’animateur de la soirée, Alain Jean-Mary, dans son mot de bienvenue.

En effet, les gens sont attablés et la pandémie semble presque être un mauvais rêve. Pourtant, les entreprises qui seront honorées au cours du gala viennent de passer une des années les plus difficiles de leur existence.

Cette année, la SÉO fête ses 20 ans. Vingt ans d’aide au rayonnement des entrepreneurs francophones de l’Ontario. Caroline Mulroney, Doug Ford et Jim Watson offrent tous des vidéos de félicitations aux entreprises en nomination. « Merci pour tout ce que vous faites pour notre économie et notre francophonie », affirme Marie-France Lalonde, députée fédérale d’Orléans.

Les gagnants

Prix femme entrepreneure

Studio Shanthaly (Nathalie et Chantale Deslauriers) d’Embrun.

Nathalie et Chantale accueillaient récemment la première cohorte d’étudiants à leur nouvelle académie de coiffure de langue française. « Merci à nos employées, elles ont le studio tatoué sur le cœur. »

Prix jeune entrepreneure

Lexine Photographie Corp (Lexine Ménard) d’Embrun

« Si un jour on m’avait dit que j’aurais mon propre studio de photographie, je ne l’aurais pas cru. C’est un vrai rêve d’être ici et la petite fille de la campagne est tellement fière. »

Prix d’excellence pour l’ensemble de ses réalisations

Voyageur Wilderness (Michelle Savoie) d’Atikokan

« Je suis contente de pouvoir continuer les enseignements de mes parents à propos de la terre. Si mes programmes aident une personne, ça aura valu la peine. »

Prix entrepreneur(e) immigrant(e)

TeMeF (Oumar Soumaré) de Mississauga

« Nos services sont maintenant disponibles dans beaucoup de langues. L’essentiel, c’est de rejoindre le monde. »

Prix de l’entreprise écoresponsable

Voyageur Wilderness (Michelle Savoie) d’Atikokan

Prix coup de cœur

Kyan Cuisine Inc (Vanessa Viau) d’Embrun

« On remercie en grand nos amis. Quand on commence une business c’est vraiment essentiel d’avoir ce cercle de soutien. »

Cette année le Prix honorifique change de nom. Il sera désormais connu sous le nom du Prix Denis-Laframboise, afin d’honorer la force de la présence de cet homme dans l’Ontario français. C’est Design de Plume (Melissa Deschênes) de Sudbury qui remporte ce dernier prix de la soirée.

La liste des personnes et entreprises en nomination est disponible sur le site Web de la SEO.

PHOTO – Oumar Soumaré au Gala de récompense des petites et moyennes entreprises de l’Ontario français