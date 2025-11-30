Le Cercle de l’amitié accueillera le 13 décembre le folkloriste Louis Racine et son groupe Les Pourquoi Pas pour un souper-spectacle qui ramènera l’ambiance des veillées d’antan. Entre chansons à répondre et sets carrés, la communauté est invitée à vivre une soirée chaleureuse et festive.

Christiane Beaupré

Le Cercle de l’amitié de la région de Peel s’apprête à vibrer au rythme d’une véritable veillée du temps des Fêtes avec la présence de Louis Racine, chanteur, calleur, conteur et figure bien connue du folklore canadien-français. Accompagné de son groupe Les Pourquoi Pas, l’artiste originaire de Casselman donnera un spectacle haut en couleur le samedi 13 décembre, dans la grande salle communautaire de Notre Place, à Mississauga.

Pour l’occasion, Louis Racine promet « une veillée traditionnelle, des chansons à répondre, des sets carrés », bref une soirée qui fera monter la température dans la salle et, comme il aime le dire, « domino les femmes ont chaud ».

Fidèle à son approche, il prévoit une prestation où le public joue un rôle central. « J’espère qu’ils vont venir danser, lance-t-il. Un set carré, ce n’est pas un spectacle de danse. Je fais danser le monde jusqu’aux petites heures… techniquement jusqu’à deux heures du matin. »

Son répertoire, puisé dans les chansons transmises de génération en génération dans sa famille, est profondément enraciné dans la tradition orale franco-ontarienne et québécoise. Certaines pièces lui viennent de l’Est ontarien, d’autres des Laurentides, et chacune a évolué au fil des interprètes. « La toune change avec les générations », confirme-t-il. Parmi ses favorites, les célèbres naveaux, qui l’ont « mis au monde » et qu’il chante depuis l’adolescence.

Le groupe Les Pourquoi Pas est né presque par hasard, à la suite d’un remplacement improvisé à un spectacle. Je me suis dit : « Pourquoi pas? L’important, c’est de rendre le monde heureux. On s’amuse, et la soirée passe très vite », raconte-t-il. Et c’est resté. Autour de lui, la formation réunit sa conjointe Johanne Turcotte (voix et cajón), sa fille Mélissa Racine (voix et piano), Tommy-Dave Harrisson à la guitare, ainsi que le violoneux réputé Michel Mallette de Valleyfield. « Un des bons du Québec », souligne fièrement Louis Racine.

La passion qu’il porte à la transmission des traditions est palpable. Depuis des années, il chante, conte, « calle » et initie jeunes et moins jeunes à la danse folklorique, persuadé de sa capacité à rapprocher les gens. Il garde aussi un souvenir ému d’une soirée où, à son invitation, 400 spectateurs se sont levés simultanément pour danser un set carré, créant un moment « magique ».

Sa venue à Mississauga représente pour lui une occasion de faire vivre ces traditions dans une communauté francophone éloignée de ses racines. Malgré la distance, il promet une soirée haute en énergie. « Cirez vos souliers… pis attachez votre tuque, ça va danser. »

Le souper-spectacle du Cercle de l’Amitié débutera à 18 h, le 13 décembre, avec un buffet traditionnel. Les billets sont offerts au coût de 45 $ pour les adultes, 35 $ pour les membres du Cercle de l’Amitié et 20 $ pour les étudiants. Une réduction de 10 % est proposée pour la réservation d’une table de huit personnes. Les réservations sont requises avant le 10 décembre. L’entrée au spectacle seulement est de 20 $ pour les membres et 30 $ pour les autres.

Photo : Louis Racine (2e de gauche) et Les Pourquoi Pas feront danser les francophones le 13 décembre. (Crédit : courtoisie de Louis Racine)