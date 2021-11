Le jeudi 18 novembre s’est déroulée la Soirée Saphir organisée par la Fondation franco-ontarienne (FFO), une soirée qui célèbre l’excellence féminine. Les participants semblaient tous être ravis de pouvoir se retrouver en personne.

« C’est une excellente occasion de sortir de l’isolement et de discuter avec des Franco-Ontariens de partout en province réunis pour célébrer », partage Christine Cléroux, représentante de l’Université d’Ottawa à l’événement. Depuis ses débuts la FFO a remis 2,5 millions $ à la communauté par le biais de multiples programmes et initiatives d’appui aux Franco-Ontariennes.

La soirée comprenait trois prestations musicales de Céleste Lévis, Donna St-Jean ainsi que Cindy Doire et Paul Legault, des artistes reconnus de la francophonie ontarienne ainsi qu’un panel portant sur l’excellence féminine qui a donné la parole à Karine Ricard, Patricia Gauthier, Michèle Bélanger, l’honorable Louise Charron, Katherine Rouleau et Ashley Lafontaine.

Karine Ricard, directrice artistique du Théâtre français de Toronto, a partagé une discussion qu’elle a eue avec sa fille sur l’excellence. « L’excellence c’est la continuité du travail surtout quand ça va moins bien. C’est normal qu’il y ait des étapes plus difficiles. »

Pour Patricia Gauthier, directrice générale chez Moderna Canada, se dépasser fait partie de ce qui la motive à avancer. « Je carbure aux défis », s’exclame-t-elle lors des discussions.

Lorsqu’on demande aux panélistes de partager un conseil, Michèle Bélanger, entraîneuse en chef de l’équipe féminine de basketball de l’Université́ de Toronto pendant plus de 40 ans, explique qu’il faut s’y lancer. « Vas-y sans t’inquiéter du résultat, car les échecs sont aussi importants que les victoires », affirme-t-elle. Pour Louise Charron, si l’on vise l’excellence, elle est atteignable. « Je crois qu’un des attributs personnels le plus important est l’autodiscipline. Avec ça, tout est possible », déclare-t-elle.

Les récipiendaires des huit prix de la soirée ont été Khatima Louaya (Prix Engagement communautaire), Manon Cyr (Prix Entrepreneure agricole), Vanessa Gilles (Prix Jeunesse), Julie Caron (Prix Professionnelle), Jocelyne Legault (Prix Entrepreneure), Vera Etches (Prix Personnalité féminine de l’année), Koubra Haggar (Prix Coup de cœur), Marème Racine Diongue (Prix Jeune citoyenne inspirante TFO, offert pour la première fois cette année à une élève du secondaire).

SOURCE – Élodie Dorsel